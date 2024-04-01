Memleket Partisi lideri Muharrem İnce: Seçimin galibi CHP
Memleket Partisi Genel Başkanı Muharrem İnce, "Bu seçimin galibi CHP'dir" açıklamasını yaptı.
Giriş: 01.04.2024 - 00:09 Güncelleme: 01.04.2024 - 00:09
Memleket Partisi Genel Başkanı Muharrem İnce, yerel seçimlerin kazananının Cumhuriyet Halk Partisi olduğunu söyledi.
Sosyal medya hesabından açıklama yapan İnce, şu ifadeleri kullandı:
"Bu seçimin galibi Cumhuriyet Halk Partisi’dir, seçilen belediye başkanlarını kutluyorum."
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