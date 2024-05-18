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        Haberler Gündem Politika Memleket Partisi'nden 'kapatıldı' iddiasına yalanlama

        Memleket Partisi'nden 'kapatıldı' iddiasına yalanlama

        Memleket Partisi'nden "genel merkezin kapatıldığı" iddialarına ilişkin açıklama yapıldı

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 18.05.2024 - 19:40 Güncelleme: 18.05.2024 - 19:40
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        Memleket Partisi'nden 'kapatıldı' iddiasına yalanlama
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        Memleket Partisi, genel merkez binasının kapatıldığı iddialarının doğru olmadığını, parti genel merkezinin Çankaya'dan Etimesgut ilçesine taşındığını bildirdi.

        Memleket Partisi genel merkezi boşalttı
        Memleket Partisi genel merkezi boşalttı

        Partinin sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

        "Memleket Partisi genel merkezimiz, Yukarı Öveçler Mahallesi 1290. Sokak No:4 Çankaya/Ankara adresinden, Fatih Sultan Mahallesi, 2700. Cadde, Arp Kule İş Merkezi No:3/3 Etimesgut/Ankara adresine taşınmıştır. Genel Merkezimizin kapanması söz konusu değildir. Memleket Partisi Seçim otobüsümüz ise yeni otobüs giydirmesi için sökülmüş olup yeni tasarımımız giydirilip faaliyete geçecektir."

        *Haberin görselleri AA tarafından servis edilmiştir.

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