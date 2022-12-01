Memleketine gideceği gün evinde ölü bulundu!

Elazığ'da, Fırat Üniversitesi Hastanesi Dahiliye Yoğun Bakımı ünitesinde görevli hemşire Şevval Gazel Bulut (25), Adana´daki ailesini ziyarete gitmek için önceki akşam bilet aldı.
AİLESİNİN TELEFONLARINA CEVAP VERMEDİ
DHA'da yer alan habere göre dün yola çıkacak olan Bulut, ailesinin telefonlarına cevap vermedi.
KAPI AÇILMADI ÇİLİNGİR ÇAĞRILDI
Bunun üzerine aile, genç hemşirenin arkadaşlarını aradı. Dün öğle saatlerinde eve giden arkadaşları, Şevval Gazel Bulut kapıyı açmayınca çilingir çağırdı.
EVDE HAREKETSİZ HALDE BULUNDU
Çilingire kapıyı açtıran arkadaşları, içeri girdiklerinde Bulut´u hareketsiz buldu. İhbar üzerine adrese polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.
HAYATINI KAYBETTİĞİ BELİRLENDİ
Gelen sağlık ekibi, Şevval Gazel Bulut´un yaşamını yitirdiğini belirledi. Bulut´un cenazesi, otopsi yapılmak üzere çalıştığı hastanenin morguna kaldırıldı.
OLAYLA İLGİLİ SORUŞTURMA SÜRÜYOR
Şevval Gazel Bulut´un Adana´da toprağa verileceği belirtilirken, polisin olayla ilgili soruşturması sürüyor.
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