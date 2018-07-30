Olay ilçeye bağlı Yeni Mahalle 40691 numaralı Sokak'ta meydana geldi. Zafer Samancı'nın haberine göre 57 yaşındaki Ali N., kendisini daha önce darp eden 3 kişiden 1'i olduğunu iddia ettiği radyoloji teknikeri İsmail Kaya ile sokakta karşılaştı. İkili arasında önceki olay nedeniyle tartışma çıktı. Tartışmanın büyümesi üzerine Ali N., İsmail Kaya'yı göğsünden bıçakladı. Ağır yaralanan Kaya kaldırıldığı Beyşehir Devlet Hastanesi'nde yapılan tüm müdahaleye rağmen kurtarılamadı.



"KÜFÜR ETTİ, BIÇAKLADIM"

Olayın ardından polis merkezine giden Ali N. gözaltına alınırken, suç aleti bıçak da zanlının evinde bulundu. Ali N.'nin polise verdiği ilk ifadesinde "Bir süre önce parkta 3 kişi tarafından saldırıya uğradım. Darp edildim. Onlardan biri de İsmail Kaya'ydı. Sokakta karşılaştık, tartışmaya başladık. Küfür etti. Ben de bıçakladım" dediği öğrenildi. Ali N., ifadesinin ardından çıkarıldığı nöbetçi mahkeme tarafından tutuklanarak cezaevine gönderildi. Olayda hayatını kaybeden İsmail Kaya'nın Kırıkkale Devlet Hastanesi'nde radyoloji teknikeri olarak görev yaptığı ve izinli olarak memleketi Beyşehir'e geldiği öğrenildi.

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