Memleketine tatile gelen öğretmenin acı sonu! 0:00 / 0:00

İHA

Antalya'da, tatil için geldiği memleketindeki Köprüçay'da akıntıya kapılan 28 yaşındaki sınıf öğretmeni Mehmet Özdemir hayatını kaybetti.

Olay, dün akşam saatlerinde, Manavgat ilçesi Karabük Mahallesi'nde meydana geldi. İHA'nın haberine göre, Gündoğmuş ilçesinden akrabası olan arkadaşlarıyla piknik yapmak için mahalleye gelen Mehmet Özdemir (28), serinlemek için Köprüçay'a girdi. Genç, bir süre sonra akıntıya kapılarak gözlerden kayboldu.

700 METRE İLERİDE BULUNDU

Çevredekilerin 112 Acil Çağrı Merkezi'ne yaptığı ihbarın ardından bölgeye arama kurtarma ekipleri sevk edildi. Jandarma Su Altı Arama ve Kurtarma ve Side Su Altı Arama Kurtarma ekiplerince yapılan aramada, Özdemir'in cansız bedeni, suya girdiği noktadan 700 metre ileride bulundu.

İSTANBUL'DA SINIF ÖĞRETMENİ

Olay yeri ve savcılık incelemesinin ardından Özdemir'in cansız bedeni, Antalya Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. Acı olayda hayatını kaybeden gencin, sınıf öğretmeni olarak İstanbul'da görev yaptığı ve tatil için memleketi Antalya'ya gediği öğrenildi.