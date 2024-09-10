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        Haberler Spor Futbol Memphis Depay'ın yeni adresi Brezilya - Futbol Haberleri

        Memphis Depay'ın yeni adresi Brezilya

        Brezilya ekibi Corinthians, 30 yaşındaki tecrübeli futbolcu Memphis Depay'ı kadrosuna kattığını açıkladı.

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 10.09.2024 - 10:56 Güncelleme: 10.09.2024 - 10:56
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        Memphis Depay'ın yeni adresi Brezilya!
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        Hollandalı forvet Memphis Depay'ın yeni durağı Brezilya oldu. 32 yaşındaki oyuncu, kendisini 2026 yılına kadar Sport Club Corinthians Paulista'ya bağlayan sözleşmeye imza attı.

        PSV Eindhoven'ın genç yaş kategorilerinde yetişen Depay, 2012 yılında A takıma yükseldi. İki yıl sonra, Brezilya'daki FIFA Dünya Kupası'nda mücadele etti ve özellikle Şili'ye karşı Neo Química Arena'da attığı golle dikkat çekti. Daha önce Manchester United, Lyon, Barcelona ve Atletico Madrid kulüplerinde oynadı ve son olarak Atletico Madrid'de forma giydi.

        GEÇEN SEZON PERFORMANSI

        Yıldız futbolcu geçen sezon İspanyol ekibiyle çıktığı 31 maçta 9 gol 2 asistlik performans sergiledi.

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