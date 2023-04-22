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Memur adayları dikkat! Kamuya 75 bine yakın memur alımı yapılacak!

Milyonlarca memur adayının beklediği müjdeli haberler geldi. Milli Eğitim Bakanlığı, Adalet Bakanlığı, Hazine ve Maliye Bakanlığı ve Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından farklı kontenjanlarda 75 bine yakın personel alımı gerçekleştirilecek. İşte Bakanlıkların 75 bine yakın memur alımı kontenjan dağılımı listeleri...

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  • Memur adayları dikkat! Kamuya 75 bine yakın memur alımı yapılacak! 2023 personel alımı listesi

    Kamuya 75 bine yakın memur alımı yapılacak. Milli Eğitim Bakanlığı'na, 45 bin sözleşmeli personel, Adalet Bakanlığı'na 22 bin 120, Hazine ve Maliye Bakanlığı'na 3 bin 220 ve Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı'na ise 3 bin 341 personel alımı gerçekleştirilecek. İşte 2023 75 bine yakın memur alımı kontenjan listeleri ve kontenjan dağılımları hakkında merak edilen detaylar...
  • Memur adayları dikkat! Kamuya 75 bine yakın memur alımı yapılacak! 2023 personel alımı listesi

    MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI'NA 45 BİN SÖZLEŞMELİ PERSONEL ALINACAK!

    Millî Eğitim Bakanı Mahmut Özer, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın 45 bin yeni öğretmen atama müjdesinin ardından atama takvimi ile branş bazında kontenjan dağılımını bugün itibarıyla ilan ettiklerini duyurdu.

    Özer, öğretmen ataması için ön başvuruların 27 Mart-1 Nisan tarihlerinde alınacağını, atamaların ise 8 Mayıs’ta yapılacağını bildirdi.
  • Memur adayları dikkat! Kamuya 75 bine yakın memur alımı yapılacak! 2023 personel alımı listesi

    45 BİN ÖĞRETMEN ATAMASI BRANŞ DAĞILIMI

    Milli Eğitim Bakanı Özer, "45 bin öğretmen alımında sınıf öğretmenliği için 7 bin 878 kontenjan, rehberlik alanına 3 bin 604, okul öncesi öğretmenliği 3 bin 269, ilköğretim matematik 2 bin 656, din kültürü ve ahlâk bilgisi alanı için 2 bin 604 kontenjan ayrıldı." ifadelerini kullandı.
  • Memur adayları dikkat! Kamuya 75 bine yakın memur alımı yapılacak! 2023 personel alımı listesi

    ADALET BAKANLIĞI 22 BİN 43 PERSONEL ALACAK!

    Adalet Bakanlığı, Personel Genel Müdürlüğü (PGM), Ceza ve Tevkifevleri Genel Müdürlüğü (CTE) ve icra dairelerinde istihdam edilmek üzere toplamda 22 bin 43 kişi alımı yapılacağını duyurdu.

    Resmi Gazete'de yayımlanan alım ilanları kapsamında, PGM'de 10.719, CTE'de 10.138, icra dairelerinde 700 ve merkez teşkilatta 486 personel istihdam edilecektir. 
  • Memur adayları dikkat! Kamuya 75 bine yakın memur alımı yapılacak! 2023 personel alımı listesi

    ADALET BAKANLIĞI PERSONEL ALIMI BAŞVURU TARİHLERİ BELLİ OLDU!

    Adalet Bakanlığı 22 bin 43 personel alımı başvuruları 25 Nisan'da başlayacak ve 11 Mayıs'ta sona erecektir.
  • Memur adayları dikkat! Kamuya 75 bine yakın memur alımı yapılacak! 2023 personel alımı listesi

    BRANŞ VE KADRO DAĞILIMI AÇIKLANDI

    Adalet Bakanlığı personel alımı ilanlara göre 8 bin 647 infaz koruma memuru, 5 bin 461 zabıt katibi, 2 bin 429 mübaşir, 1590 koruma ve güvenlik görevlisi olmak üzere çözümleyici, destek personeli, istatistikçi, mühendis, mütercim, mütercim tercüman, programcı, teknisyen, tekniker, fizyoterapist, sosyal çalışmacı, psikolog, işaret dili tercümanı, öğretmen, sağlık memuru, hemşire, büro personeli, gemi adamı, veteriner hekim, diyetisyen ve icra katibi kadrolarında istihdam sağlanacak. Alımlarla adliyelerde 10 bin 719,  Ceza İnfaz Kurumlarında 10 bin 138, İcra Dairelerinde 700, Bakanlık merkez teşkilatta 563 olmak üzere 22 bin 43 kişi istihdam edilecek.
  • Memur adayları dikkat! Kamuya 75 bine yakın memur alımı yapılacak! 2023 personel alımı listesi

    HAZİNE VE MALİYE BAKANLIĞI 2 BİN 750 PERSONEL ALIMI YAPACAK!

    Hazine ve Maliye Bakanı Nurettin Nebati resmi Twitter hesabından "Bir Bayram Müjdesi de bizden; Nitelikli iş gücümüzü artırabilmek ve liyakat esasına dayalı olan kadromuzu genişletmek adına yeni ekip arkadaşlarımızın başvurularını bekliyoruz.

    Tüm adaylarımıza sınava hazırlık sürecinde şimdiden başarılar dilerim." ifadelerini kullanarak personel alımı yapılacağını duyurdu.
  • Memur adayları dikkat! Kamuya 75 bine yakın memur alımı yapılacak! 2023 personel alımı listesi

    HAZİNE VE MALİYE BAKANLIĞI PERSONEL ALIMI KADRO VE BRANŞ DAĞILIMI

    Bakanlığın merkez ve taşra teşkilatında çalıştırılmak üzere; 360 Defterdarlık Uzman Yardımcısı, 40 Hazine ve Maliye Uzman Yardımcısı, 10 Hazine ve Maliye Müfettiş Yardımcısı, 40 Muhasebe Denetmen Yardımcısı ve 20 Hazine Avukatı olmak üzere toplamda 470 personel istihdam edilecek.

    Gelir İdaresi Başkanlığı'na ise; 50 Devlet Gelir Uzman Yardımcısı ve 2700 Gelir Uzman Yardımcısı olmak üzere toplamda 2 bin 750 personel alımı yapılacak.

    Böylelikle toplam yapılacak personel alımı sayısı 3 bin 220 olacak.
  • Memur adayları dikkat! Kamuya 75 bine yakın memur alımı yapılacak! 2023 personel alımı listesi

    ADALET BAKANLIĞI 2 bin 431 PERSONEL ALACAK!

    Aile Ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada "Çeşitli meslek gruplarında görevlendirilmek üzere 2431 personeli büyük ailemize katıyoruz. Adaylar KPSS puan üstünlüğü esasına göre, mülakatsız bir şekilde tercih ettiği pozisyonlara yerleştirilecek. Başvuru tarih aralığı 28 Nisan-08 Mayıs 2023. Hayırlı olsun" dedi.
  • Memur adayları dikkat! Kamuya 75 bine yakın memur alımı yapılacak! 2023 personel alımı listesi

    AİLE VE SOSYAL HİZMETLER BAKANLIĞI PERSONEL ALIMI BRANŞ DAĞILIMI 

    Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı taşra teşkilatı sosyal hizmet kuruluşlarının meslek ve destek personeli ihtiyacını karşılamak amacıyla 2431 personel alımı yapıyor.

Haberi Hazırlayan : Elif Büşra Cebeci
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