Memur emekli maaşları ne zaman yatacak? Sorusu çığ gibi büyüyor. Bayram ikramiyelerinin ödeneceği tarihin de belli olmasının ardından maaşların ne zaman ödeneceği de araştırılan konular arasında yerini alıyor. Peki, bakanlıktan açıklama geldi mi?

MEMUR EMEKLİ MAAŞLARI NE ZAMAN YATACAK 2019

Memur emekli maaşları her ayın 15'inde vatandaşın hesabına düşüyor. Kurban Bayramı'nın 11 Ağustos'ta başlaması nedeniyle memur maaşların ve bayram ikramiyelerin de 8-9 Ağustos tarihinde hesaplara yatacağı ön görülüyor.

MEMUR MAAŞLARINA ZAM PAZARLIĞI BAŞLADI

5. dönem toplu sözleşme görüşmeleri başladı. Memurların ne kadar zam alacağını belirleyecek görüşmede Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, "800’ü aşan talep olduğunu görüyoruz. Bu süreci etkin kullanmamız gerekiyor. Bu talepler; yarından itibaren başlayacak çalışma komisyonları tarafından ön değerlendirmeye tabi tutulacak" dedi. Bakan Selçuk'tan sonra Memur-Sen Genel Başkanı Ali Yalçın söz aldı. Yalçın, "Maaşların açlık ve yoksulluk sınırının altında kalmamasının mücadelesini veriyoruz. Kamu görevlilerinin yüzde 15 oranının üstünde ödedikleri gelir vergisi tutarları, Kamu İşvereni tarafından tazmin edilsin" dedi...