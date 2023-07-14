Zamlı maaşlar ne zaman yatacak? İşte tahsis numarasına göre ödeme günleri!
Emekli ve memur zammını içeren kanun teklifi TBMM Genel Kurulu'nda kabul edildi. Teklif sonrasında zamlı maaşların ödeme tarihi gündeme geldi. Bu kapsamda Memur maaşlarına yüzde 17.55 oranına ilaveten 8.077 TL seyyanen zam, emekli aylıklarına ise yüzde 25 oranında zam yapılacak. İşte 2023 Temmuz ek zammıyla 4A, 4B, 4C yeni emekli maaşı ödeme tarihleri...
Zamlı maaş ödeme tarihleri...Memur maaşlarında ve emekli aylıklarında yapılacak zamma ilişkin kanun teklifi TBMM Genel Kurulu’nda kabul edildi. Yaşanan gelişmenin ardından zamlı maaşlarının yatacağı tarih araştırılmaya başlandı. Bilindiği üzere emekli maaşına, 6 aylık enflasyon farkı ve refah payı dahil edildiğinde yüzde 25 zam yapıldı. Peki, "Zamlı emekli maaşı ne zaman yatar?" İşte 2023 Temmuz ek zammıyla emekli maaşlarının yatacağı tarih...
SEYYANEN ZAM EMEKLİ AYLIKLARINA YANSIMADI
Memur maaşlarına yapılan seyyanen zammın emekli memur aylıklarına yansıtılması yönünde düzenleme yapılması bekleniyordu. Ancak, Genel Kurul’daki görüşmelerde bu yönde bir değişiklik yapılmadı. Seyyanen zam memurların emekli aylıklarına ve emekli ikramiyelerine yansımayacak.
ZAMLI MAAŞLAR NE ZAMAN ÖDENECEK?
Memurların maaşları 15 Temmuz’da yüzde 17.55 zamlı olarak ödenecek. Memurların yüzde 17.55’lik maş zammına ilişkin 1-14 Temmuz tarihleri arasına ait maaş farkları daha sonra ek bordro ile hesaplarına yatırılacak. Bu ek bordroyla memurlara ayrıca temmuz maaşlarına ilişkin 8.077 TL tutarındaki seyyanen zam da ödenecek.
Seyyanen zam 15 Temmuz 2023 tarihinden geçerli olmak üzere yürürlüğe gireceğinden, seyyanen zamma ilişkin 1-14 Temmuz tarihleri için ayrıca maaş farkı ödenmeyecek.
Memur emeklileri temmuz ayı aylıklarına bu ayın başında aldılar. Memur emeklilerine önümüzdeki günlerde, yüzde 25 zamma ilişkin maaş farkı ödenecek.
SSK emeklileri aylıklarını her ayın 17 – 26’sı arasında, BAĞ-KUR’lular ise 25-28’i arasında alıyorlar. Kanunun Pazar gününe kadar Resmi Gazete’de yayımlanması halinde SSK ve BAĞ-KUR emekli aylıkları yüzde 25 zamlı olarak ödenecek.
EN DÜŞÜK EMEKLİ AYLIĞI 7.500 TL OLACAK
En düşük emekli aylığı 7.500 TL olarak uygulanmaya devam edecek. Emekli aylıklarına yapılan yüzde 25 zam, kök aylıklara uygulanacak. Yüzde 25 zam sonrası 7.500 TL’nin altında kalan aylıklar, daha önce olduğu gibi 7.500 TL olarak ödenmeye devam edecek.
Örneğin, ek ödeme dahil kök aylığı 5.000 TL olan kişi haziran ayında 7.500 TL aldı. Bu kişinin 5.000 TL olan kök aylığı yüzde 25 zamla 6.250 TL olacak. Kendisine, haziran ayında olduğu gibi bu yılın sonuna kadar 7.500 TL aylık ödenecek.
Ek ödeme dahil kök aylığı 6.000 TL ve altında olan kişiler yıl sonuna kadar 7.500 TL emekli aylığı alacaklar.
Kök aylığı 6.500 TL olanlara temmuz ayından itibaren 8.125 TL, kök aylığı 7.000 TL olanlara 8.750 TL, kök aylığı 7.500 TL olanlara da 9.375 TL aylık ödenecek.