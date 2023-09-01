Bu durumda aile yardımı dahil en düşük memur maaşı 22.017 liradan 32.306 liraya, bekâr en düşük memur maaşı ise 20.377 liradan 29.899 liraya çıkacak.

Emekli memurların maaşları ocak ayında, çalışmakta olan memurlar ile aynı oranda artacak. Halen 9.876 TL olan en düşük emekli memur aylığı 14.491 TL olacak.

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SSK VE BAĞ-KUR EMEKLİ AYLIKLARI NE KADAR ARTACAK?

Yılsonuna kadar bir kanun değişikliği yapılmadığı takdirde SSK ve BAĞ-KUR emekli aylıkları ocak ayında sadece 2023’ün temmuz – aralık dönemindeki enflasyon oranında artacak.

2023 yılı enflasyonu yüzde 62 olursa temmuz – aralık dönemindeki enflasyon yüzde 35.25 olacak. SSK ve BAĞ-KUR emekli aylıkları da bu oranda artacak.

Ancak, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın talimatıyla Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı ile Hazine ve Maliye Bakanlığınca emeklilerin aylıklarında ilave artışa ilişkin bir çalışma yürütülüyor. Bu çalışma çerçevesinde kanun değişikliği yapılarak 6 aylık enflasyon oranının üzerinde bir artış yapılması bekleniyor. SSK ve BAĞ-KUR emeklilerine yönelik bu ilave artışın ocak ayında yürürlüğe girecek şekilde hayata geçirileceği tahmin ediliyor.

En düşük SSK ve BAĞ-KUR emekli aylıkları ne olacak?

(TL) 2023 Temmuz kök maaşı 2023 Temmuz maaşı Yüzde 62 enflasyon varsayımına göre ocak ayı maaşı Yüzde 62 enflasyon varsayımına göre ocak ayında ödenecek maaş SSK (2008 Öncesi) 7.616 7.616 10.301 10.301 SSK (2008 Sonrası) 2.749 7.500 3.718 7.500 SSK Tarım (2008 Sonrası) 2.063 7.500 2.790 7.500 BAĞ-KUR (Esnaf - 2008 Sonrası) 2.929 7.500 3.961 7.500 BAĞ-KUR (Tarım - 2008 Sonrası) 2.315 7.500 3.131 7.500

*Ek ödeme dahil