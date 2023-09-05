MEMUR ENFLASYON FARKI | Memur enflasyon farkı ne kadar oldu? 6 aylık enflasyon farkı ile zamlı memur maaşları kaç lira olacak?

MEMUR ENFLASYON FARKI | Memur enflasyon farkı ne kadar oldu? 6 aylık enflasyon farkı ile zamlı memur maaşları kaç lira olacak?

Memur enflasyon farkı için gözler TÜİK tarafından açıklanacak enflasyon rakamlarına çevrildi. Ağustos ayı enflasyon rakamları 4 Eylül Pazartesi günü Türkiye İstatistik Kurumu tarafından açıklanacak. Kamu Görevlileri 7. Dönem Toplu Sözleşme Görüşmelerinin ardından; memur ve memur emeklisinin toplu sözleşme zammı 2024 yılı için yüzde 15+10, 2025 yılı için ise yüzde 6+5 olarak açıklandı. Merkez Bankası yıl sonu enflasyon tahmini yüzde 58 olarak açıklanırken gözler memur enflasyon farkına çevrildi. Merkez Bankası enflasyon tahminine göre memur emeklileri için %25 oranında enflasyon farkı oluşması bekleniyor. Yüzde 15'lik toplu sözleşme zammı ile memur emeklilerinin 2024 Ocak ayında yüzde 40 oranında zam gelmesi bekleniyor. İşte 2024 Ocak memur enflasyon farkına ilişkin merak edilenler...

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İKİ AYLIK ZAM ORANI YÜZDE 19,44 OLDU!

Ağustos ayında enflasyon aylık yüzde 9,09 olarak gerçekleşti. Buna göre SGK ve Bağ-Kur emeklileri Temmuz ayı için yüzde 9,49, Ağustos ayı için de yüzde 9,09 enflasyon farkını şimdiden hak etmiş oldu. Böylece sadece 2 ayda alacakları zam oranı yüzde 19,44 oldu.

Ancak bu zam Ocak ayındaki maaşlara yansıyacağı için her ay açıklanan aylık enflasyonu oranında birikimli olarak hesaplanacak. Geriye Eylül, Ekim, Kasım ve Aralık aylarının enflasyon verilerinin açıklanması bekleniyor.

MEMUR ENFLASYON FARKI NE KADAR OLACAK?

2024 yılı Ocak ayı toplu sözleşme zammı yüzde 15 oranında gerçekleşecek. Memur toplu sözleşme zammına, 3 Ocak 2024’te açıklanacak olan Temmuz-Aralık dönemi 6 aylık enflasyon farkı da eklenecek.

Memur enflasyon farkının yüzde 40 oranında olması bekleniyor.