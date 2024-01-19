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        Haberler Ekonomi Merak Edilenler MEMUR MAAŞ FARKI ÖDEME TARİHİ 2024 | Memur maaş farkı ne zaman yatacak, 14 günlük maaş farkı yattı mı? - Merak Edilenler Haberleri

        2024 Ocak memur maaş farkı yattı mı, memura 14 günlük maaş farkı ne zaman yatacak?

        Aralık ayı enflasyon verileri TÜİK tarafından açıklandı. Böylelikle, Ocak ayı itibarıyla enflasyon farkı ve toplu sözleşme zammı ile memur ve memur emeklisine yüzde 49,25 zam gelmiş oldu. Bu kapsamda zamlı memur maaşı ile zam farkı ödeme tarihleri gündemi meşgul etmeye başladı. İşte 2024 Ocak zammı ile memur maaş farkının hesaplara yatacağı tarih...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 19.01.2024 - 00:48 Güncelleme: 19.01.2024 - 00:48
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        Memur maaşında zam oranları belli olurken, zam farkının yatacağı tarih gündemi meşgul etmeye başladı. Bilindiği gibi enflasyon farkı ve ve toplu sözleşme zammı ile en düşük memur maaşı 22.017 TL’den 32 bin 860 TL’ye yükseltilmişti. Maaş zammı kadar, memur maaş farkının yatacağı tarih de merak konusu oldu. Peki, "Memur maaş farkı yattı mı, 14 günlük maaş farkı ne zaman yatacak?" İşte Ocak 2024 memur maaş farkının yatacağı tarih...

        2

        MEMUR MAAŞLARINA YÜZDE 49.25 ZAM!

        Ocak ayı maaş zamları belli oldu. SSK ve BAĞ-KUR emekli aylıklarına yüzde 37.57, memur maaşlarına ve emekli memur aylıklarına ise yüzde 49.25 oranında zam yapılacak.

        3

        MEMUR MAAŞ FARKLARI NE ZAMAN HESAPLARA YATACAK?

        Maaşlarını ayın 1'i ila 14'ü arasında alanların maaş farklarının ödeneceği net tarihler henüz netleşmedi. TRT Haber'e açıklamalarda bulunan AYBÜ Öğretim Üyesi Tarkan Zengin "1 ila 14'ü arasında maaş farkı alacaklar. Bu maaş farkları da muhtemeldir ki ay sonuna kadar kamu görevlilerinin hesaplarına yatırılacak" bilgisini verdi.

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        EN DÜŞÜK MEMUR MAAŞI 32 BİN 860 TL!

        Habertürk Yazarı Ahmet Kıvanç'ın haberine göre; zamla birlikte en düşük memur maaşı 22.017 TL’den 32 bin 860 TL’ye, en düşük emekli memur aylığı 9.876 TL’den 14 bin 740 TL’ye çıkacak.

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        MEMUR MAAŞ ZAMMI HESAPLAMA

        Memurların ocak ayında alacakları maaşları hesaplanırken, ana maaşları yüzde 49.25 oranında artırılacak. Artırılan bu tutarlara 12.055 TL ilave edilecek.

        Emekli memur aylıkları ne olacak?
        (TL) 2023 Temmuz 2024 Ocak
        Müsteşar (1/1) 35.911 53.598
        Genel müdür (1/1) 31.784 47.437
        Şube müdürü (Lisans - 1/4) 12.473 18.615
        Memur (Lisans - 4/1) 9.765 14.574
        Öğretmen (1/4) 14.791 22.076
        Kaymakam 1. sınıf (1/4) 20.941 31.255
        Başkomiser (1/4) 14.791 22.076
        Polis memuru (1/4) 14.791 22.076
        Hemşire (Lisans - 1/4) 14.791 22.076
        Mühendis (1/4) 14.809 22.103
        Teknisyen (Lise -1/4) 10.633 15.869
        Pratisyen hekim (1/4) 21.860 32.625
        Profesör (1/4) 25.678 38.324
        İmam-hatip 14.791 22.076
        Avukat (1/4) 14.791 22.076
        En düşük memur emekli aylığı 9.876 14.740
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        MEMUR MAAŞ FARKI SORGULAMASI NASIL YAPILIR?

        Memur ve memur emeklisi maaş farkları her yıl Ocak ve Temmuz ayında maaş alınan banka aracılığyla, PTT şubelerinden veya ATM’ler üzerinden çekiliyor. Maaş farkı ödeme sorgulamaları bankaların müşteri hizmetleri aracılığıyla sorgulanabiliyor.

        Haberi Hazırlayan: Türker Üner
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