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Memur ve memur emeklisi maaş farkları ödeme tarihleri gündemdeki yerini koruyor. 6 aylık enflasyon farkı ve yüzde 15'lik toplu sözleşme zammı ile memur ve memur emeklilerine yüzde 49,25 oranında zam yapıldı. Maaş zammının ardından en düşük memur maaşı 32 bin 861 TL'ye yükselirken en düşük memur emeklisi aylığı ise 14 bin 741 liraya çıktı. Sosyal Güvenlik Kurumu Emekli Sandığından aylık alanların Ocak ayı 2024 zam farkı ile harp ve vazife malullerinin 2023 ek ödemelerinin yapılacağı tarihi açıkladı. İşte 2024 Ocak memur ve memur emeklisi maaş farkları ödeme tarihlerine ilişkin merak edilen detaylar...