Memur maaş farkı ödeme tarihleri belli oldu! 2024 Ocak memur ve memur emeklisi maaş farkları ne zaman ödenecek?
Zamlı memur maaşları ve maaş zam farklarının ödeneceği tarih araştırılıyor. Memur maaş zammı 6 aylık enflasyon farkı ve yüzde 15 toplu sözleşme zammı ile yüzde 49,25 olarak belirlendi. Ayın 15'i itibarıyla yatırılan maaşlar, Ocak ayında 14 günlük farkı ortaya çıkardı. SGK, memur ve memur emeklisi maaş farklarının ödeneceği tarihe ilişkin açıklamalarda bulundu. İşte 2024 Ocak ayı memur ve memur emeklisi zam farkı ödeme tarihlerinde son durum...
Memur ve memur emeklisi maaş farkları ödeme tarihleri gündemdeki yerini koruyor. 6 aylık enflasyon farkı ve yüzde 15'lik toplu sözleşme zammı ile memur ve memur emeklilerine yüzde 49,25 oranında zam yapıldı. Maaş zammının ardından en düşük memur maaşı 32 bin 861 TL'ye yükselirken en düşük memur emeklisi aylığı ise 14 bin 741 liraya çıktı. Sosyal Güvenlik Kurumu Emekli Sandığından aylık alanların Ocak ayı 2024 zam farkı ile harp ve vazife malullerinin 2023 ek ödemelerinin yapılacağı tarihi açıkladı. İşte 2024 Ocak memur ve memur emeklisi maaş farkları ödeme tarihlerine ilişkin merak edilen detaylar...
MEMUR MAAŞLARINA YÜZDE 49.25 ZAM!
Ocak ayı maaş zamları belli oldu. SSK ve BAĞ-KUR emekli aylıklarına yüzde 37.57, memur maaşlarına ve emekli memur aylıklarına ise yüzde 49.25 oranında zam yapıldı.
ZAMLI MEMUR MAAŞLARI NE ZAMAN YATACAK?
Zamlı memur maaşları 15 Ocak 2024 Pazartesi günü itibarıyla hesaplara yatırıldı.
MEMUR MAAŞ FARKLARI NE ZAMAN HESAPLARA YATACAK?
SGK, Emekli Sandığı ödemelerine ilişkin tarihler belli oldu. Buna göre Emekli Sandığı'ndan aylık alanların Ocak ayı 2024 zam farkı ile harp ve vazife malullerinin 2023 ek ödemeleri 26 Ocak’ta ödenmeye başlanıyor.
14 GÜNLÜK MAAŞ FARKI ORTAYA ÇIKTI
Memur ve memur emeklilerinin maaşları her ayın 15'inden itibaren işlemeye başlıyor. 15 Ocak-15 Şubat arasında yeni maaşlar işlediği için Ocak ayının 14 gününe ilişkin maaş farkı ödemesi yapılması gerekiyor.
4 BİN 864 TL ARTIŞ OLDU
En düşük memur emekli maaşı yüzde 49,25 oranındaki zamla birlikte 9 bin 877 liradan 14 bin 741 TL'ye yükseldi. En düşük memur emeklisi aylığında 4 bin 864 TL'lik artış oldu.
EN DÜŞÜK MEMUR MAAŞI 32 BİN 860 TL!
Habertürk Yazarı Ahmet Kıvanç'ın haberine göre; zamla birlikte en düşük memur maaşı 22.017 TL’den 32 bin 860 TL’ye, en düşük emekli memur aylığı 9.876 TL’den 14 bin 740 TL’ye çıkacak.
12 BİN TL İLAVE EDİLECEK!
Memurların ocak ayında alacakları maaşları hesaplanırken, ana maaşları yüzde 49.25 oranında artırılacak. Artırılan bu tutarlara 12.055 TL ilave edilecek.
MEMUR MAAŞ FARKI SORGULAMASI NASIL YAPILIR?
Memur ve memur emeklisi maaş farkları her yıl Ocak ve Temmuz ayında maaş alınan banka aracılığıyla, PTT şubelerinden veya ATM’ler üzerinden çekiliyor. Maaş farkı ödeme sorgulamaları bankaların müşteri hizmetleri aracılığıyla sorgulanabiliyor.