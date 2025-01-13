Yeni yılda memur ve emekli maaş zammı, ocak ayı itibarıyla yürürlüğe girdi. Zam oranlarının kesinleşmesinin ardından gözler, maaş farklarının hesaplara yatacağı tarihe çevrildi. Özellikle Ocak ayında her yıl ortaya çıkan 14 günlük ödeme farkı, memurlar ve emekliler için önemini koruyor. Yılda iki kez yapılan zam düzenlemesiyle maaş farklarının ocak ayının ortalarında yatırılması bekleniyor. Peki, zamlı maaş farkları ne zaman yatacak? 2025 ocak ayı memur ve emekli maaşları ne zaman ödenecek? İşte güncel bilgiler...