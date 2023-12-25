Memur zammında son tahminler: 5 aylık veriler geldi! 2024 memur zammı yüzde kaç olacak?
Memur maaş zammı için geri sayımda sona gelindi. Zam için beklenen 6 aylık enflasyon farkı 3 Ocak Pazartesi günü netleşmiş olacak. Aralık ayı başında açıklanan Kasım ayı enflasyon rakamlarıyla birlikte son 5 aylık enflasyon farkı da belli oldu. 5 aylık enflasyon artış oranı sonucunda tahmini hesaplamalar yapıldı. İşte 2024 memur maaş zammı tahminleri...
Memur maaş zammı 3 Ocak 2024 Çarşamba günü açıklanacak 6 aylık enflasyon farkına toplu sözleşme oranın da eklenmesiyle belli olacak. Aralık ayı başında açıklanan Kasım ayı enflasyonu sonucu ortaya çıkan 5 aylık enflasyon farkına göre gerçeğe yakın en net tahminler yapıldı. Öğretmen, polis ve hemşireler başta olmak üzere kamu görevlileri maaş zammı tahminlerini merek ediliyor. İşte 2024 yılı memur maaş zammı tahminleri...
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"İmkanlarımızı zorlayarak emeklilerimizin yanında olacağız. Memur emeklisiyle ilgili toplu sözleşme gereği alacakları bir fark ve enflasyon farkı var. Memur ve memur emeklisi için yüzde 50 civarında bir artış olacak. İşçi emeklileri daha farklı şartlara tabi. Farklı emekli kesimleri arasındaki dengeyi koruyucu ve özellikle daha düşük alanları gözetici bir yaklaşım sergileyeceğiz." ifadelerini kullandı.
MEMUR ZAMMINA 5 AYLIK ENFLASYON FARKI BELLİ OLDU!
Habertürk'ten Ahmet Kıvanç'ın haberine göre, Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), kasım ayında tüketici fiyatlarına göre aylık enflasyonu yüzde 3.28, 11 aylık enflasyonu yüzde 60.09, yıllık enflasyonu da yüzde 61.98 olarak açıkladı. Temmuz, ağustos, eylül, ekim ve kasım aylarını kapsayan 5 aylık dönemde enflasyon yüzde 35.24 olarak gerçekleşti. Bu durumda SSK ve BAĞ-KUR emekli aylıkları için beş aylık dönemde yüzde 35.24 oranında enflasyon farkı ortaya çıktı.
6 AYLIK ENFLASYON TAHMİNİ GERİLEDİ!
Emekli ve memur maaşları için doğrudan belirleyici olan 6 aylık enflasyon farkı tahmini geriledi. Merkez Bankası, yıl sonu enflasyon tahmini için Piyasa Katılımcıları Anketi’nde yeni belli oldu. Bir önceki ankette yüzde 67,23 olan 2023 yılı enflasyon tahmini, bu ankette yüzde 65,39'a geriledi.
MEMURLARIN ENFLASYON FARKI
Memur aylıklarına temmuz ayında yüzde 17.55 + 8.077 TL seyyanen zam yapıldı. Temmuz ayındaki toplu sözleşme zammı yüzde 6 oldu. Temmuz ayından sonraki dönemde yüzde 6’yı aşan enflasyon farkı maaş zammına yansıtılacak. Buna göre, beş aylık dönemde memur maaşları için yüzde 27.58 oranında enflasyon farkı doğdu.
Merkez Bankası’nın son enflasyon raporunda 2023 yıl sonu enflasyonu yüzde 65 olarak tahmin edildi.
Merkez Bankası’nın piyasa katılımcıları ile yaptığı ankette yıl sonu enflasyon beklentisindeki yükseliş kasım ayında bir miktar geriledi. Piyasa katılımcılarının ekim ayı anketinde yüzde 68.01 olan yıl sonu enflasyon beklentisi kasım ayı anketinde yüzde 67.23’e geriledi.
OCAKTA MAAŞ ZAMMI NE OLUR?
Yılın ilk altı aylık döneminde enflasyon yüzde 19.77 olarak gerçekleşti. SSK ve BAĞ-KUR ile emekli memur aylıkları yüzde 25 oranında artırıldı. Memur maaşlarına ise enflasyon ve toplu sözleşme farkından oluşan yüzde 17.55’lik zammın üzerine 8.077 TL seyyanen zam yapıldı.
Yıl sonu enflasyonu Merkez Bankası’nın tahmin ettiği gibi yüzde 65 düzeyinde gerçekleşirse SSK ve BAĞ-KUR emekli aylıklarına ocak ayında yüzde 37.76 oranında enflasyon farkı kadar zam yapılacak.