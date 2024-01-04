Memur maaş zammı farkı ve emekli maaş zammı farkı ne zaman yatacak?
Aralık ayı enflasyon oranlarının açıklanmasıyla birlikte 2024 memur ve emekli maaş zammı da belli oldu. Zam oranlarının belli olmasıyla birlikte memur ve emekliler zam farklarının ne zaman yatacağını araştırmaya başladı. İşte, memur maaş zammı farkı ve emekli maaş zammı farkı ödeme tarihleriyle ilgili merak edilen soruların cevabı...
Memur ve emekli maaş zammı Aralık ayı enflasyon farkının açıklanmasının ardından belli oldu. Zam oranlarının belli olmasının ardından gözler emekli ve memur maaş zammı farklarının yatacağı tarihe çevrildi. Peki, memur ve emekli maaş zam farkı ne zaman yatacak? İşte merak edilen soruların cevabı...
EMEKLİ VE MEMUR ZAMMI BELLİ OLDU!
Ocak ayı maaş zamları belli oldu. SSK ve BAĞ-KUR emekli aylıklarına yüzde 37.57, memur maaşlarına ve emekli memur aylıklarına ise yüzde 49.25 oranında zam yapılacak. En düşük memur maaşı 32 bin 860 TL oldu
MEMUR MAAŞ ZAM FARKI NE ZAMAN YATACAK?
Memur maaşları her ayın 15'inde yatıyor. Zam oranı ayın 15'inden önce tespit edildiği için memur maaşı zam farkları 15 Ocak'taki maaş ödemesiyle birlikte memurlara verilecek.
EMEKLİ MAAŞ ZAMMI FARKLARI NE ZAMAN YATACAK?
SSK emekli maaşları her ayın 17'si ile 26'sı arasında ödeniyor. Bağ-Kur emeklileri ise maaşlarını her ayın 25 ve 28 'inde aloyor.
Bu nedenle emeklilerde Ocak ayında maaşlarını zamlanmış şekliyle alacaklar.