Memur maaş zammı farkı ve emekli maaş zammı farkı ne zaman, hangi gün yatacak? Memur ve emeklinin yüzünü güldüren haber - Merak Edilenler Haberleri

Memur maaş zammı farkı ve emekli maaş zammı farkı ne zaman, hangi gün yatacak? Memur ve emeklinin yüzünü güldüren haber - Merak Edilenler Haberleri

Memur ve emekli maaş zammı Aralık ayı enflasyon farkının açıklanmasının ardından belli oldu. Zam oranlarının belli olmasının ardından gözler emekli ve memur maaş zammı farklarının yatacağı tarihe çevrildi. Peki, memur ve emekli maaş zam farkı ne zaman yatacak? İşte merak edilen soruların cevabı...

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EMEKLİ VE MEMUR ZAMMI BELLİ OLDU!

Ocak ayı maaş zamları belli oldu. SSK ve BAĞ-KUR emekli aylıklarına yüzde 37.57, memur maaşlarına ve emekli memur aylıklarına ise yüzde 49.25 oranında zam yapılacak. En düşük memur maaşı 32 bin 860 TL oldu