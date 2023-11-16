MEMUR MAAŞ ZAMMI HABERLERİ | 4 aylık enflasyon farkıyla 2024 Ocak en düşük memur maaşı zammı ne kadar, kaç TL olacak ve ne zaman belli olacak?

MEMUR MAAŞ ZAMMI HABERLERİ | 4 aylık enflasyon farkıyla 2024 Ocak en düşük memur maaşı zammı ne kadar, kaç TL olacak ve ne zaman belli olacak?

Memur maaş zammı 6 aylık enflasyon farkı ve toplu sözleşme zammına göre yılda iki kez belirleniyor. Memur maaşlarına yapılan zam ile birlikte evde bakım, engelli ve 65 yaş maaşları başta olmak üzere tüm sosyal destek ödemelerinde de artış yaşanacak. Ekim ayı enflasyon oranının açıklanmasının ardından emekli ve memur maaşlarında yapılacak zam oranı 4 aylık enflasyon farkı ile şimdiden yüzde 29.41 oldu. Toplu sözleşme zammıyla birlikte memur maaş zammının yüzde 50 oranında gerçekleşmesi halinde memur maaşlarının 33 bin liraya yaklaşması bekleniyor. İşte 2024 Ocak en düşük memur maaşında son durum...

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), ekim ayında tüketici fiyatlarına göre aylık enflasyonu yüzde 3.43, on aylık enflasyonu yüzde 55, yıllık enflasyonu da yüzde 61.36 olarak açıkladı. Temmuz, ağustos, eylül ve ekim aylarında enflasyon yüzde 29.41 olarak gerçekleşti. Bu durumda SSK ve BAĞ-KUR emekli aylıkları için dört aylık dönemde yüzde 29.41 oranında enflasyon farkı ortaya çıktı.

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MEMURLARIN ENFLASYON FARKI NE KADAR OLACAK?

Memur aylıklarına temmuz ayında yüzde 17.55 + 8.077 TL seyyanen zam yapıldı. Temmuz ayında toplu sözleşme zammı ise yüzde 6 oldu. Yüzde 6’yı aşan enflasyon farkı maaş zammına yansıtılacak. Buna göre, dört aylık dönemde memur maaşları için yüzde 22.08 oranında enflasyon farkı doğdu.

Merkez Bankası Başkanı Hafize Gaye Erkan, dün yılın son enflasyon raporunu açıkladı. Önceki raporda yüzde 58 olan yıl sonu enflasyon tahmini, Orta Vadeli Program’a (OVP) paralel olarak yüzde 65’e çıkartıldı.

Merkez Bankası’nın piyasa katılımcıları ile yaptığı ankette ise yıl sonu enflasyon beklentisi yüzde 67.22’den yüzde 68.01’e çıktı.

Merkez Bankası’nın yıl sonu yüzde 65 enflasyon tahmininin gerçekleşebilmesi için kasım ve aralık aylarında aylık enflasyonun yüzde 3.15 düzeyinde kalması gerekiyor.