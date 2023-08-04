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        Haberler Gündem MEMUR MAAŞ ZAMMI: Memur zammı ne kadar olacak? 2024-2025 memur maaşları ne zaman belli olacak?

        Memur zammı ne kadar olacak? 2024-2025 memur maaşları ne zaman belli olacak?

        Memur zammı için kritik 7. Dönem Kamu Toplu Sözleşmesi görüşmelerinin ilki Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı'nın ev sahipliğinde yapıldı. Bilindiği gibi memur maaşlarına yüzde 17,55 zam ve 8077 lira seyyanen artış ile en düşük memur maaşı 22 bin TL yükseltilmişti. Emekli ve memur zamlarının belirlenmesinde kritik rol oynayan enflasyon rakamları belli oldu. Temmuz ayında yıllık enflasyon yüzde 47.83'e yükselirken, aylık yüzde 9,49 oldu. İşte 2024-2025 memur maaşları hakkında tüm merak edilen soruların yanıtı...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 04.08.2023 - 09:49
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        Memur maaş zammı konusunda yaşanan son dakika gelişmeleri kamuoyunun gündemini meşgul etmeye devam ediyor. Yaklaşık 4 milyon memur ile 2,5 milyon memur emeklisinin 2024 ve 2025 yıllarındaki mali ve sosyal haklarının belirleneceği 7. Dönem Toplu Sözleşme toplantıları 1 Ağustos itibarıyla başladı. Peki, "Memur zammı ne kadar olacak? 2024-2025 memur maaşları ne zaman belli olacak?" İşte memur maaş zammı hesaplama tablosu...

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        MEMUR ZAMMI NE KADAR OLACAK?

        Memur-Sen Genel Başkanı Ali Yalçın, teklifi paylaştı. Yalçın, "Öncelikle sözün yerine gelmesi, vaadin karşılığını bulması için 22 bin TL’den kaynaklı en düşük devlet memuruna eksik uygulanan 1650 TL'nin tazminini istiyoruz. Geçtiğimiz 2 yıllık süreçteki enflasyon verilerini dikkate alarak; 2024 yılı için 3’er aylık dönemler itibarıyla refah payı dahil, 1'inci 3 ayda yüzde 35, 2'nci 3 ayda yüzde 10, 3'üncü 3 ayda yüzde 15, 4'üncü 3 ayda yüzde 10 artış istiyoruz. 2025 yılı için ise Türkiye’nin ekonomik verilerinin ve enflasyon rakamlarının iyileşeceğine dair inancımızla; 6’şar aylık dönemler itibarıyla refah payı dahil 1'inci 6 ayda yüzde 25 ve 2'nci 6 ayda yüzde 15 artış istiyoruz" dedi. Yalçın, "2 yıllık süreçte toplamda yüzde 110 artış teklif ediyoruz. Teklifimizle birlikte; vaat yerine getirildikten sonra en düşük kamu görevlisi maaşı 2024 Ocak ayında 29 bin 700 TL olacaktır" ifadelerini kullandı.

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        TOPLU SÖZLEŞME ZAMMI 2. TOPLANTI NE ZAMAN?

        7'nci Dönem Toplu Sözleşme görüşmelerine ilişkin taslak takvimini Bakan Vedat Işıkhan ile netleştirdiklerini belirten Yalçın yaptığı açıklamada, " "Hizmet kollarına ilişkin toplu sözleşme tekliflerinin tasnifiyle süreç devam edecek. Daha sonra genele ilişkin tekliflerin tasnifiyle ilerleyecek. Sonra hizmet koluna ilişkin tekliflerin müzakeresi, devamında genele ilişkin tekliflerin müzakeresiyle sürecek. 14 Ağustos’ta heyet bugünkü gibi tekrar bir araya gelecek ve kamu işveren heyeti teklifini sunmuş olacak. Devamında yine hizmet koluna ve genele ilişkin müzakereler muhataplarıyla sürecek. 17 Ağustos'ta 2'nci bir toplantı yapılacak ve yeni teklifler bekliyoruz. " dedi.

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        TOPLU SÖZLEŞME TOPLANTI TAKVİMİ

        2-14 Ağustos: Hizmet kollarının tekliflerinin görüşülmesi

        15 Ağustos: Çalışma Bakanı'nın katılımıyla kamunun teklifinin sunulması

        16-20 Ağustos: Müzakerelerin devamı

        21 Ağustos: Müzakerelerin sonuçlanması

        22-29 Ağustos: Hakem kurulu süreci

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        KAMU 15 AĞUSTOS’TA TEKLİFİNİ DUYURACAK

        Sendikalar toplu sözleşme zammı görüşmelerine ilişkin tekliflerini açıklamıştı. Kamu ise Bakan Işıkhan’ın katılımıyla 15 Ağustos’ta tekliflerini duyuracak.

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        TOPLU SÖZLEŞME ZAMMI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

        Toplu sözleşme zammı görüşmelerinin ardından 21 Ağustos’ta karar kamuoyu ile paylaşılacak.

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        DÖRDÜNCÜ ÜÇ AYDA YÜZDE 10 ARTIŞ TALEP ETTİ

        Memur-Sen, memur ve memur emeklilerine 2024 yılı için üçer aylık dönemler itibarıyla refah payı dahil birinci üç ayda yüzde 35, ikinci üç ayda yüzde 10, üçüncü üç ayda yüzde 15, dördüncü üç ayda ise yüzde 10 artış talep etti.

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        GENEL BAŞKAN YALÇIN'DAN AÇIKLAMA

        Konfederasyon Genel Başkanı Ali Yalçın toplantıda, kamu işvereninin, adil bölüşümü, alın terinin karşılığını, kamu görevlilerinin hukukunu, büyük ve güçlü Türkiye vizyonunu hayata geçirmek için toplu sözleşme masasını bir fırsat olarak görmesi gerektiğini söyledi.

        Ocak ayından bu yana dolar kurunda yüzde 46, gram altında yüzde 47, son 1 ayda ise akaryakıtta yüzde 40'ın üzerinde artışın yaşandığına dikkati çeken Yalçın, "Bu noktada, kamu işveren tarafı da mali disiplin politikaları, ekonomide dengeleme ve tasarruf tedbirleri gibi gerekçeler yerine ekonominin gerçek verilerini dikkate alarak; alım gücünü yükseltecek, reel geliri artıracak tekliflerle masaya gelmelidir." dedi.

        Haberi Hazırlayan: Türker Üner
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