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Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan en düşük memur Temmuz maaşı zammı açıklaması!

Temmuz ayının yaklaşmasıyla birlikte vatandaşların gündeminde memur maaşı zamları yer almaya başladı. Enflasyon oranına göre belirlenecek zamlar heyecanla beklenirken, enflasyon farkı dahil 5 aylık memur zammı 13.13 olarak açıklandı. Asgari ücretin de açıklanmasıyla gözler memur maaşlarına yapılacak olan zam oranına çevrildi. Peki, en düşük memur maaşı ne kadar kaç TL olacak ve ne zaman açıklanacak? İşte merak edilen soruların yanıtları...

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  • Memur maaş zammı ne kadar olacak? Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan kritik açıklama! 2023 En düşük memur maaşı kaç para olacak?

    Asgari ücret zammının belli olmasıyla beraber gözler en düşük memur maaş zammına çevrildi. Hatırlanacağı gibi, AK Parti Grup Başkanvekili Muhammet Emin Akbaşoğlu, emekli ve memur maaşlarında yasal düzenleme yapılacağını duyurdu. Akbaşoğlu şu ifadeleri kullandı: "28'nci dönemin ilk kanun teklifi Sayın Cumhurbaşkanımızın daha önce beyan ettiği gibi en düşük memur maaşını 22 bin TL olacak şekilde düzenleyecek teklif. SSK, Bağ-Kur ve Emekli Sandığına tabi emeklilerin de maaşlarının temmuz ayına dönük hem enflasyon farkı hem de refah payı farkının beraberce ele alınacağı bir düzenleme de gündeme gelecek. Bu düzenlemeler TBMM'nin yeni dönemde ilk faaliyeti olacak". Bu kapsamda vatandaşların araştırdığı, "En düşük memur maaşı ne kadar kaç TL olacak ve ne zaman açıklanacak?" sorularının yanıtlarını haberimizin devamında sizler için derledik.
  • Memur maaş zammı ne kadar olacak? Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan kritik açıklama! 2023 En düşük memur maaşı kaç para olacak?

    EMEKLİ VE MEMUR 5 AYLIK ZAM ORANI KESİNLEŞTİ

    TÜİK'in Mayıs enflasyon rakamlarını açıklamasının ardından 5 aylık emekli ve memur zam oranı netlik kazandı. Aralık ayında 1128,45 olan TÜFE endeksi, 1300,60 seviyesine yükseldi. Böylelikle 5 aylık enflasyon oranı yüzde 15,26 oldu.

    Böylece 5 aylık SSK ve Bağ-Kur emekli zammı yüzde 15,26 oldu. Enflasyon farkı dahil 5 aylık memur zammı ise 13,13 oldu.
  • Memur maaş zammı ne kadar olacak? Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan kritik açıklama! 2023 En düşük memur maaşı kaç para olacak?

    Buna göre:

    * 5 aylık enflasyon oranı: Yüzde 15,26

    * 5 aylık SSK ve Bağ-Kur emekli zammı: Yüzde 15,26

    * Ocak 2023 memur toplu sözleşme zammı: Yüzde 8

    * Temmuz 2023 memur toplu sözleşme zammı: Yüzde 6

    * 5 aylık memur enflasyon farkı: Yüzde 7,26

    * 5 aylık memur ve memur emeklisi zammı: Yüzde 13,26
  • Memur maaş zammı ne kadar olacak? Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan kritik açıklama! 2023 En düşük memur maaşı kaç para olacak?

    CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN'DAN MEMUR ZAMMI AÇIKLAMASI

    Cumhurbaşkanı Erdoğan, "En düşük memur maaşını 22 bin TL seviyesine yükseltiyoruz. Maaşlardaki bu artışları otomatik olarak memur emeklilerimize de yansıtıyoruz. Temmuz ayına kadar çalışmaları tamamlayacağız. Birinci dereceye inen ve şartları tutan tüm memurlarımızın 3600 ek gösterge hakkından yararlanabilmesini de temin edeceğiz." açıklamasında bulundu. 
  • Memur maaş zammı ne kadar olacak? Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan kritik açıklama! 2023 En düşük memur maaşı kaç para olacak?

    MEMUR MAAŞI ZAMMI NE KADAR OLACAK? 

    5 aylık enflasyon farkı sonrasında 5 aylık memur ve memur emeklisi zammı yüzde 13,26 olarak görülüyor. Memur maaşı zammı ile ilgili gelen tahminler içerisinde refah payı düşünülerek yüzde 45 zam gelmesi yer alıyor.

Haberi Hazırlayan : Melis Göroğulları
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