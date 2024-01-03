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Memur maaş zammı oranı belirleniyor! İşte Memur maaş zammı tahminleri Memur maaş zammında kritik bir haftaya girdik. TÜİK'in Aralık ayı enflasyon rakamlarını açıklamasıyla 2024 memur maaşları da belirlenecek. Daha önce yapılan açıklamalarda memur maaş zammının yüzde 50 civarında olacağı belirtilse de henüz kesin bir rakam açıklanmadı. Şimdi gözler TÜK'e çevrildi. Peki, 2024 memur maaşları ne kadar olacak? Memur maaş zammı yüzde kaç olarak ilan edilecek? İşte, detaylar ve olası memur maaşı tahminleri... Habertürk Giriş: 03.01.2024 - 09:39 Güncelleme: 03.01.2024 - 09:39 facebook

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Yeni zam oranlarının belirlenmesi açısından kritik bir haftaya girdik. TÜİK Aralık ayı enflasyon verilerinin açıklanmasıyla memurların uzun zamandır beklediği memur maaş zammı oranı belirlenecek. Enflasyon verilerinin gelmesiyle öğretmen, polis, hemşire, doktor ve diğer kamu çalışanlarına yapılacak zam oranı da kesinleşecek. Şu ana kadar memur maaş tahminleri yüzde 50 civarında olacağı yönünde. Peki, memur maaş zammı ne kadar olacak? Memur maaşlarına yüzde kaç zam yapılacak? İşte, memur maaşı 2024'e dair tüm detaylar...

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CUMHURBAŞKANI YARDIMCISI MEMUR ZAMMI İÇİN RAKAM VERDİ Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz memur maaş zammı için şunları söylemişti; İmkânlarımızı zorlayarak emeklilerimizin yanında olacağız. Memur emeklisiyle ilgili toplu sözleşme gereği alacakları bir fark ve enflasyon farkı var. Memur ve memur emeklisi için yüzde 50 civarında bir artış olacak. İşçi emeklileri daha farklı şartlara tabi. Farklı emekli kesimleri arasındaki dengeyi koruyucu ve özellikle daha düşük alanları gözetici bir yaklaşım sergileyeceğiz.