MEMUR MAAŞ ZAMMI SON DAKİKA 2023-2024 | 3 aylık enflasyon farkı hesaplaması ile en düşük memur maaş zammı ne kadar olacak?

MEMUR MAAŞ ZAMMI SON DAKİKA 2023-2024 | 3 aylık enflasyon farkı hesaplaması ile en düşük memur maaş zammı ne kadar olacak?

Memur maaş zammı, Eylül ayı enflasyon rakamlarının TÜİK tarafından açıklanmasının ardından yeniden gündeme geldi. Türkiye İstatistik Kurumu tarafından açıklanan verilere göre Eylül ayında TÜFE yüzde 4,75 artarken, yıllık bazda yüzde 61,53'e yükseldi. Eylül ayı enflasyon rakamları ile birlikte 2023 yılı ikinci yarısının 3 aylık enflasyon farkı da ortaya çıktı. 3 aylık enflasyon farkı ile emeklilerin alacağı zam oranı şimdiden yüzde 25,11 oldu. Memur enflasyon farkı ve toplu sözleşme zammı hesaba katıldığında ise enflasyon farkı dahil 3 aylık memur zammı yüzde 35,73 oldu. İşte 2023-2024 3 aylık enflasyon farkı ile memur maaş zammı son dakika gelişmeleri...

Buna göre memurlar ve memur emeklileri Temmuz ayı için yüzde 9,49, Ağustos ayı için de yüzde 9,09, Eylül ayı için de yüzde 4,75 enflasyon farkını hak etmiş oldu.

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ÜÇ AYLIK ENFLASYON FARKI BELLİ OLDU

Eylül ayı enflasyon rakamlarının Türkiye İstatistik Kurumu tarafından açıklanmasının ardından memur ve emekli zammında belirleyici olacak 3 aylık enflasyon farkı da şekillenmiş oldu. Temmuz ayı için yüzde 9,49, Ağustos ayı için yüzde 9,09 ve Eylül ayında ise yüzde 4,75 oldu. 3 aylık enflasyon farkı ile emeklilerin alacağı zam oranı şimdiden yüzde yüzde 25,11 oldu.

Memurların enflasyon farkı ise daha farklı hesaplanıyor. Memur enflasyon farkı ve toplu sözleşme zammı hesaba katıldığında enflasyon farkı dahil 3 aylık memur zammı yüzde 35,73 oldu.