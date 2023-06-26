Memur maaş zammında yaşanan son dakika gelişmeleri gündemi meşgul etmeye devam ediyor. TÜİK Mayıs ayı enflasyon rakamlarını açıklamasının ardından emekli ve memur zamlarında 5 aylık enflasyon farkı netlik kazanmış oldu. Başta polis, öğretmen, hemşire, doktor maaşı olmak üzere en düşük memur maaşına ne kadar zam yapılacağı araştırılmaya devam ediyor. Peki, "Polis, öğretmen, hemşire, doktor memur maaşları ne kadar, kaç TL olacak?" İşte detaylar...