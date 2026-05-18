        Memur zammı Temmuz 2026 ne kadar olacak? 4 aylık enflasyon farkı ile maaş hesabı

        Memur zammı Temmuz 2026 ne kadar olacak? 4 aylık enflasyon farkı sonrası zam oranı hesabı

        Temmuz 2026 memur zammı için gözler enflasyon verilerine çevrildi. TÜİK tarafından açıklanan 4 aylık enflasyon farkı sonrası memur ve emekli maaşlarına yapılacak zam oranı yeniden gündeme geldi. Öğretmen, polis, hemşire ve uzman doktor maaşlarında oluşacak yeni tablo merak ediliyor. Enflasyon farkı ve toplu sözleşme zammının eklenmesiyle oluşacak yeni maaş tablosu da gündemdeki yerini aldı. İşte memur zammı son durum...

        Giriş: 18 Mayıs 2026 - 14:54
        Memur zammı Temmuz 2026 için hesaplamalar hız kazandı. TÜİK’in açıkladığı 4 aylık enflasyon verisi sonrası memur ve memur emeklilerinin alacağı zam oranı yeniden gündeme geldi. Toplu sözleşme zammına eklenecek enflasyon farkıyla birlikte milyonlarca kişi "Memur maaşı ne kadar olacak?" sorusuna yanıt arıyor. İşte unvanlara göre 2026 Temmuz memur maaşı hesaplama tablosu…

        2026 NİSAN ENFLASYON VERİLERİ BELLİ OLDU

        Nisanda aylık enflasyon yüzde 4.18, yıllık enflasyon ise yüzde 32.37 oldu. Yıllık enflasyonda son 6 ayın en yüksek seviyesine ulaşıldı

        Nisan ayı enflasyon oranları ile beraber emekli zammında 4 aylık enflasyon farkı yüzde 14.64'e ulaştı.

        TEMMUZ 2026 MEMUR ZAMMI NE KADAR OLACAK?

        Memur maaşı haziran ayı enflasyon oranlarının TÜİK tarafından açıklanmasının ardından belli olacak. En düşük memur maaşı 6 aylık enflasyon farkının yanı sıra toplu sözleşme zammı dikkate alınarak belirlenecek.

        Memur ve memur emeklileri, 4 aylık enflasyon verisine ve toplu sözleşmeden gelen zam ile birlikte yüzde 10,51 oranında zammı şimdiden hak etti.

        MEMUR ZAMMI NE ZAMAN BELLİ OLACAK?

        6 aylık enflasyon farkı ve toplu sözleşme zammı ile memur maaşı haziran ayı enflasyon oranlarının açıklanmasının ardından belli olacak. Haziran ayı enflasyon oranları TÜİK tarafından 3 Temmuz tarihinde açıklanacak.

        Memur maaşı 6 aylık enflasyon farkı ve toplu sözleşme zammı ile temmuz ayında yeniden belirlenecek.

        MEMUR MAAŞINDA TOPLU SÖZLEŞME ZAMMI NE KADAR OLACAK?

        Memurlar yılın ikinci 6 ayı için yüzde 7 toplu sözleşme zammının yanında 6 aylık enflasyon farkı alacak.

        EN DÜŞÜK MEMUR MAAŞI NE KADAR 2026 OCAK?

        Ocak Temmuz döneminde en düşük memur maaşı 50.503 TL’den 61 bin 890 TL’ye, en düşük emekli memur aylığı 22.671 TL’den 27.888 TL’ye yükseltildi.

        Haberi Hazırlayan: Tutku Bulut
