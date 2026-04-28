        Haberler Bilgi Ekonomi MEMUR MAAŞ ZAMMI SON DAKİKA 2026 TEMMUZ | Memur maaşı ne kadar olacak, 6 aylık enflasyon farkı ve toplu sözleşme zammı ile memura yüzde kaç zam gelecek?

        Memur maaş zammı hesaplama 2026 Temmuz! Memur maaşı ne kadar olacak?

        Milyonlarca memur ve memur emeklisinin gözü haziran ayı enflasyon oranlarına çevrildi. Türkiye İstatistik Kurumu'nun açıkladığı Ocak, Şubat ve Mart enflasyon verileri sonrası 3 aylık enflasyon farkı açıklık kazandı. Toplu sözleşme zammına ek olarak oluşan enflasyon farkı, memur maaşlarına yapılacak yeni artışın temelini oluşturuyor. 3 aylın enflasyon farkı ile özellikle öğretmen, polis, hemşire, doktor ve diğer kamu personelleri için yeni maaş hesaplamaları yapılmaya başlandı. Peki, "Memur maaşı ne kadar olacak?" İşte 2026 Temmuz memur maaşı hesaplama tablosu...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 28 Nisan 2026 - 19:27 Güncelleme:
        1

        Memur maaşında yaşanan son dakika gelişmeleri gündemdeki yerini koruyor. Memur ve memur emekli maaşları ocak ve temmuz aylarında yılda iki kez 6 aylık enflasyon farkının yanı sıra toplu sözleşme zammı eklenerek yeniden belirlenmektedir. Temmuz döneminde memurlar yüzde 7 toplu sözleşme zammının yanında 6 aylık enflasyon farkı alacak. Hatırlanacağı gibi Ocak döneminde en düşük memur maaşı 61 bin 890 TL olarak belirlenmişti. Peki, "Memur maaşı ne kadar olacak, 6 aylık enflasyon farkı ve toplu sözleşme zammı ile memura yüzde kaç zam gelecek?" İşte detaylar...

        2

        2026 MART ENFLASYON RAKAMLARI BELLİ OLDU

        TÜİK Mart ayı Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE) gerçekleşmelerini açıkladı. Buna göre Mart ayında enflasyon yıllık yüzde 30.87, aylık olarak ise yüzde 1.94 oldu. 12 aylık ortalama ise yüzde 32.82 olarak hesaplandı.

        Mart verisiyle beraber TÜFE'deki 3 aylık artış yüzde 10.04'e ulaştı.

        Memur ve memur emeklileri 3 aylık enflasyon farkı ve toplu sözleşmeden gelen zam oranlarına göre yüzde 6,07 oranında zammı şimdiden hak etti.

        3

        EN DÜŞÜK MEMUR MAAŞI NE KADAR OLACAK?

        Memur maaşı haziran ayı enflasyon oranlarının TÜİK tarafından açıklanmasının ardından belli olacak. En düşük memur maaşı 6 aylık enflasyon farkının yanı sıra toplu sözleşme zammı dikkate alınarak belirlenecek.

        4

        MEMUR ZAMMI NE ZAMAN BELLİ OLACAK?

        6 aylık enflasyon farkı ve toplu sözleşme zammı ile memur maaşı haziran ayı enflasyon oranlarının açıklanmasının ardından belli olacak. Haziran ayı enflasyon oranları TÜİK tarafından 3 Temmuz tarihinde açıklanacak.

        5

        MEMUR MAAŞINDA TOPLU SÖZLEŞME ZAMMI NE KADAR OLACAK?

        Memurlar yılın ikinci 6 ayı için yüzde 7 toplu sözleşme zammının yanında 6 aylık enflasyon farkı alacak.

        6

        EN DÜŞÜK MEMUR MAAŞI NE KADAR 2026 OCAK?

        Ocak Temmuz döneminde en düşük memur maaşı 50.503 TL’den 61 bin 890 TL’ye, en düşük emekli memur aylığı 22.671 TL’den 27.888 TL’ye yükseltildi.

        ÖNERİLEN VİDEO

        ABD Başkanı Trump, Serena Williams ile tenis oynadı

        ABD Başkanı Donald Trump, ABD'li tenisçi Serena Williams ile tenis oynadı

        Haberi Hazırlayan: Türker Üner
        'Leyen'in açıklamaları talihsiz'
        Madenciler eylemi sonlandırma kararı aldı
        Donald Trump, Kral Charles'ı resmi törenle karşıladı
        Atlas'ın ailesini tehdit davasında dehşet ifade!
        Bugün Ne Oldu? 28 Nisan 2026'nın haberleri
        ABD Başkanı Trump: İran bize "Çöküş halindeyiz" dedi
        Korku ve manzara aynı yerde: Derebaşı Virajları
        19 yıllık cinayeti parmak izi çözdü
        Otelde ölü bulunmuştu! Cep telefonundan önemli kayıtlar çıktı!
        BAE OPEC'ten ayrılıyor
        Fenerbahçe seçim tarihini açıkladı!
        Dönen para: 50 milyar TL! 70 kişi tutuklandı!
        G.Saray'da başarının sırrı istikrar!
        Gülistan Doku soruşturmasında o mesajlar dosyada!
        "Dünya sıkıntılı dönemden geçiyor"
        12 yıllık evlilik sona erdi
        Ödev doksan, fikir noksan! Üniversitelerde vekaleten düşünce dönemi!
        “Süreyya” belgeseli çekiliyor
        Yapay zekaya göre şampiyon G.Saray!
        Nasıl tanıştıklarını anlattı
