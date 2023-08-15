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        Haberler Merak Edilenler MEMUR MAAŞ ZAMMI | Son dakika: Memur maaşları toplu sözleşme oranı netleşiyor! Tarafların teklifleri belli oldu - Merak Edilenler Haberleri

        Memur maaşları toplu sözleşme oranı netleşiyor! Tarafların teklifleri belli oldu

        Memur maaş zammı toplu sözleşme oranları netleşmeye başladı. Kamunun ve memur teklifi belli oldu. Memur sendikaları 4 ay arayla üç zam yapılmasını teklif ederken kamu tarafı sendikaların 3 ayrı dönemde zam yapılması önerisini kabul etmedi. İşte memur maaşları toplu sözleşme oranlarıyla ilgili son detaylar...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 15.08.2023 - 10:11
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        Memur maaşları toplu sözleşme oranları netleşiyor. Memur sendikaları 2024 yılı için 3 farklı dönemde zam önerisinde bulundu. Hükümet kesimi ise memur sendikalarının 3 zam teklifini kabul etmedi. Öte yandan hükümet kanadı ve sendikaların zam teklifleri netleşti. İşte 2024 yılı memur zammı toplu sözleşme oranlarıyla ilgili detaylar...

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        MEMUR SENDİKALARI VE HÜKÜMETİN TEKLİFİ NETLEŞTİ

        Ağustos ayının ilk günü başlayan Kamu Görevlileri 7. Dönem Toplu Sözleşme görüşmelerinde hükümet ilk teklifini dün açıkladı. Hükümetin teklifi, sendikaların taleplerinin çok altında kaldı.

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        MEMUR - SEN 2024 yılında maaş zammının 3’er aylık dönemler halinde yapılmasını, ocakta yüzde 35, nisanda yüzde 10, temmuzda yüzde 15, ekim ayında da yüzde 10 olmak üzere kümülatif olarak yüzde 87.85 oranında zam talep etti. 2025 yılı için ise ocakta yüzde 25, temmuzda yüzde 15 olmak üzere yüzde 43.75 zam istedi.

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        KAMU - SEN, 2024’te yüzde 50 + 40, 2025 yılında yüzde 30+30 zam talep etti. KESK ise ilk yıl ocak ayında yüzde 104 oranında zam yapılmasını, sonraki 6 aylık dönemlerde yoksulluk sınırı ve gayri safi yurtiçi hasıladaki artış oranlarında zam uygulanmasını istedi.

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        Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, kamu işveren heyetinin ilk teklifini açıkladı. Işıkhan, 2024 yılında ocak ayında yüzde 14, temmuzda yüzde 9 olmak üzere yıllık yüzde 24.26; 2025 yılında ise yüzde 6 + 5 olmak üzere toplam yüzde 11.3 oranında zam teklif ettiklerini söyledi.

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        MEMUR SEN Genel Başkanı Ali Yalçın, bu teklifin kabul edilemez olduğunu belirterek yeniden gözden geçirilmesini istedi. Kamu işveren heyetinin perşembe günü yapılacak toplantıda teklifini revize etmesi bekleniyor.

        #memur
        Haberi Hazırlayan: Mehmet Kerem Hançer
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