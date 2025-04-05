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        Haberler Bilgi Ekonomi MEMUR MAAŞ ZAMMI TEMMUZ 2025 SON DAKİKA | Memur maaşı ne kadar olacak? 6 aylık enflasyon farkı ve toplu sözleşme zammı ile memura yüzde kaç zam gelecek?

        Memur zammı için 3 aylık enflasyon farkı belli oldu 2025 Temmuz! Memur maaşı ne kadar olacak?

        Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) mart ayı enflasyon verilerini açıkladı. Buna göre; enflasyon martta aylık bazda yüzde 2,46 yıllık bazda yüzde 38,10 oldu. Böylelikle emekli ve memur zammında 3 aylık enflasyon farkı belli oldu. Bilindiği üzere memur maaşı zammı toplu sözleşme zammı ve 6 aylık enflasyon farkı baz alınarak hesaplanmaktadır. Peki, "En düşük memur maaşı ne kadar olacak, memura 6 aylık enflasyon farkı ve toplu sözleşme zammıyla yüzde kaç gelecek? İşte 2025 Temmuz memur zammı hesaplama...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 05.04.2025 - 21:49 Güncelleme: 05.04.2025 - 21:49
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        Memur maaş zamında yaşanan son dakika gelişmeleri kamuoyunun gündemini meşgul etmeye başladı. Hatırlanacağı gibi Ocak ayında en düşük memur maaşı 39.177 TL’den 43.698 TL’ye, en düşük emekli memur aylığı 17.587 TL’den 19.616 TL’ye çıkarılmıştı. Temmuz ayında yeniden belirlenecek olan memur ve emekli memur maaşları, nisan, mayıs ve haziran ayı enflasyon oranlarının belirlenmesinin ardından netlik kazanacak. Peki, "Memur maaşı ne kadar olacak? Temmuz'da memura yüzde kaç zam yapılacak?" İşte 2025 memur maaş zammı senaryoları...

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        3 AYLIK ENFLASYON FARKI BELLİ OLDU!

        Enflasyon, martta aylık bazda yüzde 2,46 yıllık bazda yüzde 38,10 oldu. Enflasyona en yüksek katkı gıda ve alkolsüz içeceklerden gelirken, zam şampiyonu patates oldu

        Memur maaşları ve emekli memur aylıkları için 3 aylık enflasyon farkı yüzde 3,83 olarak gerçekleşti.

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        ENFLASYON ORANLARI TÜİK TARAFINDAN AÇIKLANDI!

        TÜİK mart ayı Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE) gerçekleşmelerini açıkladı. Buna göre martta enflasyon yıllık yüzde 38.10, aylık olarak ise yüzde 2.46 oldu. 12 aylık ortalama ise yüzde 51.26 olarak hesaplandı. Böylece yıllık enflasyonda 10 ay üst üste düşüş kaydedildi.

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        MEMUR MAAŞI NE KADAR OLACAK?

        Temmuz ayında memur maaşlarına yüzde 5 oranında toplu sözleşme zammı yapılacağı dikkate alınırsa, enflasyon bu düzeyde sabit kalsa bile memur maaşları ve emekli memur aylıklarına temmuz ayında yüzde 9,02 oranında zam yapılacak.

        Memur maaş zammı nisan, mayıs ve haziran ayı enflasyon verilerinin açıklanmasının ardından netlik kazanacak.

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        EN DÜŞÜK MEMUR MAAŞI NE KADAR 2025 OCAK?

        Zamla birlikte en düşük memur maaşı 39.177 TL’den 43.698 TL’ye, en düşük emekli memur aylığı 17.587 TL’den 19.616 TL’ye çıktı. En düşük memur maaşı ile en düşük emekli memur aylığı arasındaki fark 21 bin 590 TL’den 24.082 TL’ye yükseldi.

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