MEMUR MAAŞI ZAMMI 2024 SON DAKİKA: Memur zammında yeni dönem! Ocak en düşük memur maaşı ne kadar olacak?

MEMUR MAAŞI ZAMMI 2024 SON DAKİKA: Memur zammında yeni dönem! Ocak en düşük memur maaşı ne kadar olacak?

Memur zammında son gelişmeler milyonlarca memur ve memur emeklisinin gündeminde yer almaya devam ediyor. Hakem Kurulu 2024-2025 yılı için memur maaşlarına yapılacak toplu sözleşme zam oranını duyurdu. Açıklanan toplu sözleşme zammı sonrasında gözler "2024 Ocak zammı ile memur maaşı ne kadar olacak?" sorusuna çevrildi. İşte konuya ilişkin ayrıntılar...

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BAKAN IŞIKHAN'DAN KRİTİK MEMUR ZAMMI AÇIKLAMASI

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan memur zammına ilişkin, "Memur ve memur emeklilerimiz için enflasyon hedeflemelerine göre Ocak 2024’te yapılacak artış yaklaşık yüzde 50'ye yaklaşacaktır. En düşük devlet memuru maaşı 22 bin 17 liradan yaklaşık olarak 33 bin lira seviyelerine çıkacaktır." dedi.

Emekli maaşıyla ilgili de Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın verdiği talimat doğrultusunda çalışmaların sürdüğünü kaydeden Işıkhan, "Çalışma tamamlandığında Cumhurbaşkanımıza sunulacaktır. İktidarımız boyunca emeklilerimizi, işçilerimizi, memurlarımızı enflasyona ezdirmedik. Bundan sonra da aynı anlayışla devam edeceğiz." ifadelerini kullandı.