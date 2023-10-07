MEMUR MAAŞI ZAMMI SON DAKİKA: Memur zammında yeni dönem! 2024 Ocak'ta en düşük memur maaşı ne kadar olacak?

MEMUR MAAŞI ZAMMI SON DAKİKA: Memur zammında yeni dönem! 2024 Ocak'ta en düşük memur maaşı ne kadar olacak?

Memur zammında son gelişmeler milyonlarca memur ve memur emeklisinin gündeminde yer almaya devam ediyor. Hakem Kurulu 2024-2025 yılı için memur maaşlarına yapılacak toplu sözleşme zam oranını duyurdu. 3 aylık enflasyon farkının netleşmesi sonrasında gözler "2024 Ocak zammı ile memur maaşı ne kadar olacak?" sorusuna çevrildi. İşte konuya ilişkin detaylar...

Buna göre memurlar ve memur emeklileri Temmuz ayı için yüzde 9,49, Ağustos ayı için de yüzde 9,09, Eylül ayı için de yüzde 4,75 enflasyon farkını hak etmiş oldu.

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ÜÇ AYLIK ENFLASYON FARKI BELLİ OLDU

Eylül ayı enflasyon rakamlarının Türkiye İstatistik Kurumu tarafından açıklanmasının ardından memur ve emekli zammında belirleyici olacak 3 aylık enflasyon farkı da şekillenmiş oldu. Temmuz ayı için yüzde 9,49, Ağustos ayı için yüzde 9,09 ve Eylül ayında ise yüzde 4,75 oldu. 3 aylık enflasyon farkı ile emeklilerin alacağı zam oranı şimdiden yüzde yüzde 25,11 oldu.

Memurların enflasyon farkı ise daha farklı hesaplanıyor. Memur enflasyon farkı ve toplu sözleşme zammı hesaba katıldığında enflasyon farkı dahil 3 aylık memur zammı yüzde 35,73 oldu.