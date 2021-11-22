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MEMUR MAAŞLARI (Net / TL) UNVAN VE DERECE Ocak Temmuz Vali 14.835 16.089 Genel müdür (1/4) 14.917 16.177 Şube müdürü (Lisans - 1/4) 7.862 8.526 Memur (Lisans - 9/1) 4.866 5.277 Öğretmen (1/4) 6.074 6.587 Kaymakam 1. sınıf (1/4) 13.671 14.826 Başkomiser (3/1) 7.858 8.522 Polis memuru (8/1) 6.883 7.465 Uzman doktor (1/4) 9.337 10.126 Hemşire (Lisans - 5/1) 5.893 6.391 Mühendis (1/4) 8.025 8.703 Teknisyen (Lise - 11/1) 5.063 5.491 Araştırma görevlisi (7/1) 7.621 8.265 Vaiz (1/4) 6.311 6.844 Avukat (1/4) 7.663 8.311 En düşük memur maaşı 4.500 4.880 Maaş hesaplamalarında eşi çalışmayan kişiye ödenen aile yardımı ve 0-6 yaş grubu 2 çocuk yardımı esas alınmıştır
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