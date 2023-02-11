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Memur maaşları ödendi mi? 2023 Şubat ayı memur maaşları yattı mı ve ne zaman ödenecek?

Ülkemizde derin bir üzüntüye neden olan Kahramanmaraş depreminin ardından memur maaşları ile ilgili önemli bir karar alındı ve Şubat ayı memur maaşlarının erken yatacağı duyuruldu. İşte, 2023 Şubat ayı memur maaşları yattı mı ve ne zaman ödenecek sorularının yanıtları...

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  • Memur maaşları ödendi mi? 2023 Şubat ayı memur maaşları yattı mı ve ne zaman ödenecek?

    2023 Şubat memur maaşı ile ilgili beklenen açıklama geldi. Yurt genelindeki binlerce memur vatandaşımızı yakından ilgilendiren konuya ilişkin tüm bilinmesi gerekenleri bir araya getirdik. İşte, detaylar...
  • Memur maaşları ödendi mi? 2023 Şubat ayı memur maaşları yattı mı ve ne zaman ödenecek?

    ŞUBAT AYI MEMUR MAAŞLARI NE ZAMAN ÖDENECEK?

    Hazine ve Maliye Bakanlığı, Türkiye genelinde memur aylıkları ile sözleşmeli personel ve işçi ücretlerinin 11 Şubat Cumartesi günü ödeneceğini duyurdu. 
  • Memur maaşları ödendi mi? 2023 Şubat ayı memur maaşları yattı mı ve ne zaman ödenecek?

    Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati imzalı genelgeye göre, Türkiye genelinde aylıklarını personel kanunlarına göre almakta olanların 15 Şubat'ta ödenmesi gereken tüm hak edişleri, 11 Şubat Cumartesi günü ödenecek.
  • Memur maaşları ödendi mi? 2023 Şubat ayı memur maaşları yattı mı ve ne zaman ödenecek?

    Kamu kuruluşlarında çalışan sözleşmeli personel, işçi ve diğer personel hakkında da aynı şekilde işlem yapılacak.
  • Memur maaşları ödendi mi? 2023 Şubat ayı memur maaşları yattı mı ve ne zaman ödenecek?

    Ödenecek aylıklar yasal kesintiler yapılmak suretiyle muhasebeleştirilecek. Banka hesaplarına aktarılan aylıkların ilgili bankalarca personele zamanında ödenmesi sağlanacak.

    Aylıklardan yapılan kesintiler önceki aylarda olduğu gibi yasal süresinde gönderilecek.
  • Memur maaşları ödendi mi? 2023 Şubat ayı memur maaşları yattı mı ve ne zaman ödenecek?

    İl dahilindeki mahalli idare birimleri dahil tüm ilgili birimlere gerekli duyurunun yapılması ve herhangi bir aksamaya meydan verilmemesi hususunda ilgili birimlerce bütün tedbirler alınacak.
  • Memur maaşları ödendi mi? 2023 Şubat ayı memur maaşları yattı mı ve ne zaman ödenecek?

    Bakanlık, daha önce yaptığı açıklamada, deprem bölgesindeki 10 ilde kamu kurumlarında görevli memur, sözleşmeli personel ve işçilere maaş ödemelerinin 15 Şubat'tan önce yapılacağını duyurmuştu. 
  • Memur maaşları ödendi mi? 2023 Şubat ayı memur maaşları yattı mı ve ne zaman ödenecek?

Haberi Hazırlayan : Mete Ertunç Sevilir
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