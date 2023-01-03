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Memur Ocak ayı zam farkı ne zaman yatacak?

Memur maaş zammı, 3 Ocak Salı günü Aralık ayı enflasyon rakamlarının açıklanmasının ardından netleşecek. Memur maaşlarına 2022 yılının son 6 aylık enflasyon farkı ve toplu sözleşme zammı oranında artış uygulanacak. En düşük memur maaşı 9 bin 150 TL iken Memur Ocak ayı zam farkının ne zaman yatırılacağı merak konusu oldu. İşte, 2023 Ocak memur maaş zammı ile memur maaşları ne zaman yatacak? sorusunun yanıtı...

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  • Memur Ocak ayı zam farkı ne zaman yatacak? 2023 memur maaş zammı ile memur maaşları ne zaman yatacak?

    Ocak ve Temmuz aylarında olmak üzere yılda 2 kez zam alan memurların gözü Aralık ayı enflasyon rakamlarına çevrildi. 3 Ocak Salı günü açıklanacak Aralık enflasyon oranı ile son 6 aylık enflasyon farkı ile emekli ve memur maaşlarına uygulanacak zam oranı netleşecek. Milyonlarca memur ve memur emeklisinin gündeminde "Memur Ocak ayı zam farkı ne zaman yatacak?" sorusuna yer alıyor. İşte, 2023 Memur zammı ile Ocak ayı zam farkının yatırılacağı tarihe ilişkin merak edilenler...
  • Memur Ocak ayı zam farkı ne zaman yatacak? 2023 memur maaş zammı ile memur maaşları ne zaman yatacak?

    MEMUR ZAMMINDA BELİRLEYİCİ OLACAK!

    Son 6 aylık enflasyon rakamlarına göre belirlenecek emekli ve memur zammı için gözler Aralık ayı enflasyon rakamlarına çevirldi. Aralık ayı enflasyon rakamları, 3 Ocak 2023 Salı günü TÜİK tarafından saat 10.00'da açıklanacak.
  • Memur Ocak ayı zam farkı ne zaman yatacak? 2023 memur maaş zammı ile memur maaşları ne zaman yatacak?

    5 AYLIK ENFLASYON FAKI TOPLAMI BELLİ OLDU

    Şimdiye kadar 5 ayın (Temmuz, Ağustos, Eylül, Ekim, Kasım)  enflasyon farkı açıklandı. TÜİK tarafından açıklanan verilere göre ise 5 aylık enflasyon farkı toplamı yüzde 15.04 olarak hesaplandı.
  • Memur Ocak ayı zam farkı ne zaman yatacak? 2023 memur maaş zammı ile memur maaşları ne zaman yatacak?

    MEMUR MAAŞLARINA NE KADAR ZAM GELECEK?

    Memur maaşlarına 6 aylık enflasyon farkının toplamına göre zam yapılır. Son zam Temmuz ayında Haziran ayı enflasyon farkının açıklanmasıyla birlikte yapıldı. Yani Temmuz ayı itibariyle 6 aylık enflasyon oranı ve bu orana yüzde 8'lik toplu sözleşme farkının eklenmesiyle memur maaşları 3 Ocak 2023'te netleşmiş olacak.
  • Memur Ocak ayı zam farkı ne zaman yatacak? 2023 memur maaş zammı ile memur maaşları ne zaman yatacak?

    MEMUR MAAŞ ZAMMI SENARYOLARI

    Memur maaşları ve emekli memur aylıkları ise enflasyon olasılıklarına göre şöyle artacak:

    Yıllık enflasyon Maaş artışı

    Yüzde 65,2 Yüzde 17,13

    Yüzde 70,5 Yüzde 20,87

    Yüzde 73,7 Yüzde 23,17

    Yüzde 78,6 Yüzde 26,62
  • Memur Ocak ayı zam farkı ne zaman yatacak? 2023 memur maaş zammı ile memur maaşları ne zaman yatacak?

    EN DÜŞÜK MEMUR MAAŞI NE KADAR OLACAK? 

    En düşük memur maaşı Aralık ayı enflasyon rakamlarının açıklanmasının ardından netlik kazanacak. 2023 yılında en düşük memur maaşının 10 bin TL olması bekleniyor.
  • Memur Ocak ayı zam farkı ne zaman yatacak? 2023 memur maaş zammı ile memur maaşları ne zaman yatacak?

    MEMUR MAAŞI ZAM FARKI NE ZAMAN YATACAK?

     

    Memur emekli zammı ve memur maaşı zammı 3 Ocak Salı günü açıklanacak. Konuya ilişkin resmi bir açıklama bulunmazken memur maaş zammı farklarının Ocak ayında yatırılması bekleniyor.
  • Memur Ocak ayı zam farkı ne zaman yatacak? 2023 memur maaş zammı ile memur maaşları ne zaman yatacak?

    İKİ TAHMİN ÖNE ÇIKTI: YÜZDE 14,09 - YÜZDE 17,03

    Öte yandan memur ve memur emeklilerine ise 6 aylık enflasyon farkına ilaveten toplu sözleşme oranı da zam olarak ekleniyor. Olası tahminler gerçekleşirse memur ve  yıl sonu enflasyon artışının yüzde 60 olması halinde yüzde 14,09 zam, yıllık enflasyon artışının yüzde 65 olması durumunda ise yüzde 17,03 oranın da zam yapılması bekleniyor. 
  • Memur Ocak ayı zam farkı ne zaman yatacak? 2023 memur maaş zammı ile memur maaşları ne zaman yatacak?

    TAHMİNİ EN DÜŞÜK MEMUR MAAŞI NE KADAR OLACAK? 

    Maaşlara tahminlere göre zam yapılması halinde hali hazırda 9 bin 51 lira olan en düşük memur maaşı 10 bin 300 veya 10 bin 600 lira arasında yükseliyor.

    Refah payı artışı yapılması halinde ise bu oranlar daha da yükselecek. Kesin verileri ise 3 Ocak'ta 6 aylık enflasyon farkının netleşmesiyle belli olacak.

Haberi Hazırlayan : Elif Büşra Cebeci
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