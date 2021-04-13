Memur-Sen Genel Başkanı Yalçın, TCDD'nin statüsünün değiştirilmesi iddialarını değerlendirdi

AA

Memur-Sen'den yapılan yazılı açıklamaya göre, Yalçın, Ulaştırma Mem ur-Sen'in Memur-Sen Genel Merkezinde düzenlenen Ankara Bölge toplantısına katıldı.

Buradaki konuşmasında, TCDD'de mevcut işleyiş ve işletim sisteminin değişmesi hedefli çalışmaları yakından takip ettiklerini belirten Yalçın, şu ifadeleri kullandı:

"İnsan ve yük taşımacılığında demiryolunun ağırlığını artıracak her çalışmayı destekleriz. Demiryolcu emekçilerin ve kamu görevlilerinin haklarını azaltma, güvencelerini yok saymaya, mali, sosyal ve özlük haklarında kısıntı ya da kesinti oluşturmaya dönük çabaları, bilinçli taksir olarak not edip, sonuç aşamasına ulaşmasına izin vermeyiz. TCDD'yi yeniden yapılandırmak, emekçilerin istihdam şeklini değiştirmek ya da kurumsal tasarımı/tanımı şirkete dönüştürmek şeklinde değil demiryollarını insan ve yük taşımacılığında ilk sıraya çıkarmakla ve demiryolcuları da ücret ve çalışma şartlarında zirve noktaya taşımakla mümkündür."

- "Hedefler kağıtta kaldı"

Yalçın, TCDD'de yaşanılan süreçte emek kesiminin sesine kulak tıkamanın yeniden yapılanma yerine yeni bir sosyal maliyete yol açacağını ifade ederek, şöyle konuştu:

"TCDD'yi KİT statüsünden, şirket statüsüne dönüştürme girişimi noktasında ilgililere hem bir uyarıda bulunalım hem de bir hatırlatma yapalım. Şirkete dönüştürülen KİT'lerin hemen hemen hiçbirinde kağıt üzerinde yazılanla gerçekte yaşanan uyumlu olmadı. Hızlı karar alma, daha yüksek karlılık oluşturma, maliyeti düşürme gibi bütün hedefler kağıtta kaldı. Hayat ve gerçek tarafında ise artan maliyetler, zarar riski yükselen şirketler, emek kesimi üzerinden yükselen sosyal maliyetler yaşandı, yaşanıyor."

TCDD'nin Ticaret Kanunu'na tabi şirkete dönüştürülmesi, demiryolları personelinin 4857'e tabi işçi olarak istihdam edilmesi sunumlarının yapıldığını aktaran Yalçın, bu adımın atılması halinde taşeron şirket işçilerini kamu işçisi yapan sosyal devlet anlayışının geriye gideceğini belirtti.