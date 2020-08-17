Memur-Sen Genel Merkezi'nde düzenlenen

AA

Memur-Sen'den yapılan açıklamaya göre, Memur-Sen Genel Merkezi'nde 14 Ağustos'ta başlayan ve online oturumlarla devam eden kongre, sona erdi. Sosyal medya yayınlarında 18 üniversiteden 38 akademisyen ve uzman çeşitli başlıklarda bildirilerini sundu.

Üç gün boyunca devam eden online oturumlarda "Değer Olarak Aile", "Aile ve Kültür", "Aile ve Hukuk", "İktisat Politikaları ve Aile" konuları masaya yatırıldı.

"Çalışma Hayatı ve Aile" başlıklı oturum ile sona eren kongrenin kapanışını ise Ankara Sosyal Bilimler Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Musa Kazım Arıcan ile Memur-Sen Genel Başkanı Ali Yalçın yaptı.

Yalçın, salgın sürecinde önemli bir kongrenin tamamlandığını belirterek, "Aile konusu çok önemli bir konu. Toplumumuzun geleceğini inşa etmek için önce aileyi temel almamız gerekiyor. Bu konu için gelişigüzel yorumlar yapmak olmazdı. Bizler de bu konuya disiplinlerarası bir yaklaşımla alanında uzman akademisyenlerle mercek tutmuş olduk." değerlendirmesinde bulundu.

- "Aileyi koruyabilmemiz gerekiyor"

ASBÜ Rektörü Prof. Dr. Arıcan da gerçekleştirdikleri sanal kongrenin, akademik anlamda kapsamlı ilk kongre olduğunu kaydetti.

Aile konusunun önemine değinen Arıcan, dünyanın çok hızlı değiştiğini, bu değişimlerin sosyal, kültürel anlamda kendisini gösterdiğini ve en çok aile fenomenini etkilediğini vurguladı.

Arıcan, "Bu değişimde aileyi koruyabilmemiz ve ailenin sürdürülebilir bir şekilde var olmasını sağlamamız gerekiyor. Biz bu kongreyle ailenin geleceği ve geleceğin ailesi konularını da konuşmuş olduk." ifadelerini kullandı.