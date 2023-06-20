Asgari ücret zammının belli olmasıyla beraber gözler en düşük memur maaş zammına çevrildi. Hatırlanacağı gibi, AK Parti Grup Başkanvekili Muhammet Emin Akbaşoğlu, emekli ve memur maaşlarında yasal düzenleme yapılacağını duyurdu. Akbaşoğlu şu ifadeleri kullandı: "28'nci dönemin ilk kanun teklifi Sayın Cumhurbaşkanımızın daha önce beyan ettiği gibi en düşük memur maaşını 22 bin TL olacak şekilde düzenleyecek teklif. SSK, Bağ-Kur ve Emekli Sandığına tabi emeklilerin de maaşlarının temmuz ayına dönük hem enflasyon farkı hem de refah payı farkının beraberce ele alınacağı bir düzenleme de gündeme gelecek. Bu düzenlemeler TBMM'nin yeni dönemde ilk faaliyeti olacak". Bu kapsamda vatandaşların araştırdığı, "En düşük memur maaşı ne kadar kaç TL olacak ve ne zaman açıklanacak?" sorularının yanıtlarını haberimizin devamında sizler için derledik.