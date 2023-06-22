Memur zammında son durum, Temmuz ayı asgari ücret ara zammının açıklanmasının ardından yeniden gündeme geldi. Yeni asgari ücret yüzde 34 oranında zamlanırken net 11 bin 402 ve brüt 13 bin 414 TL'ye yükseldi. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan tarafından açıklanan asgari ücret zammının ardından milyonlarca vatandaşın gözü "En düşük memur maaşı ne kadar, kaç TL olacak ve ne zaman açıklanacak?" sorusuna çevrildi. 6 aylık enflasyon rakamlarına göre belirlenecek olan memur zammına ilişkin olarak Cumhurbaşkanı Erdoğan 22 bin TL müjdesi vermişti. İşte 2023 Temmuz memur ara zammı son dakika gelişmeleri...