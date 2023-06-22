Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Yerel Haber Hattı 0536 266 79 69
KONUŞMAYI BAŞLAT
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

En düşük memur maaşı ne kadar olacak? Bakan Işıkhan'dan kritik açıklama

Memur zammı son dakika gelişmeleri, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan'ın asgari ücret zammı açıklamasının ardından araştırılmaya başlandı. Yeni asgari ücret net 11 bin 402, brüt 13 bin 414 TL'ye yükselirken gözler en düşük memur maaşının ne kadar olacağına çevrildi. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Türkiye Genel Seçimleri öncesinde en düşük memur maaşını 22 bin TL olacağını açıklamıştı. Konuyla ilgili Bakan Işıkhan'dan yeni bir açıklama geldi. İşte 2023 Temmuz memur zammı son durum...

ABONE OL
HABERTURK.COM
  • MEMUR TEMMUZ ZAMMI SON DAKİKA 2023 | Bakan Işıkhan'dan memur maaşı açıklaması! Memur maaş zammı ne kadar olacak ve ne zaman açıklanacak?

    Memur zammında son durum, Temmuz ayı asgari ücret ara zammının açıklanmasının ardından yeniden gündeme geldi. Yeni asgari ücret yüzde 34 oranında zamlanırken net 11 bin 402 ve brüt 13 bin 414 TL'ye yükseldi. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan tarafından açıklanan asgari ücret zammının ardından milyonlarca vatandaşın gözü "En düşük memur maaşı ne kadar, kaç TL olacak ve ne zaman açıklanacak?" sorusuna çevrildi. 6 aylık enflasyon rakamlarına göre belirlenecek olan memur zammına ilişkin olarak Cumhurbaşkanı Erdoğan 22 bin TL müjdesi vermişti. İşte 2023 Temmuz memur ara zammı son dakika gelişmeleri...
  • MEMUR TEMMUZ ZAMMI SON DAKİKA 2023 | Bakan Işıkhan'dan memur maaşı açıklaması! Memur maaş zammı ne kadar olacak ve ne zaman açıklanacak?

    YENİ ASGARİ ÜCRET ZAMMI AÇIKLANDI!

    Asgari Ücret Tespit Komisyonu, asgari ücrete yapılacak ara zam oranını belirleme çalışmaları kapsamında üçüncü toplantısını gerçekleştirdi. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan toplantı sonrası yaptığı açıklamada asgari ücret çalışmasının tamamlandığını belirtti.
  • MEMUR TEMMUZ ZAMMI SON DAKİKA 2023 | Bakan Işıkhan'dan memur maaşı açıklaması! Memur maaş zammı ne kadar olacak ve ne zaman açıklanacak?

    NET ASGARİ ÜCRET ZAMMI NE KADAR, KAÇ TL OLDU?

    Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan net asgari ücretin 11.402 liraya yükseldiğini açıkladı. Böylece asgari ücrete ara zam oranı yüzde 34 oldu.

     

    Yıl Memur maaşı Asgari ücret Kat
    2018 2719 1603 1.7
    2020 3735 2020 1.6
    2022 6764 4250 1.6
    2023 12632 8506 1.5
    2023/6 22000 11402 1.9
  • MEMUR TEMMUZ ZAMMI SON DAKİKA 2023 | Bakan Işıkhan'dan memur maaşı açıklaması! Memur maaş zammı ne kadar olacak ve ne zaman açıklanacak?

    BAKAN IŞIKHAN'DAN EN DÜŞÜK MEMUR MAAŞI AÇIKLAMASI

    Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, en düşük memur maaşının 22 bin TL olacağını, düzenlemenin temmuz ayında TBMM'den geçeceğini açıkladı.

    CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN'DAN MEMUR ZAMMI AÇIKLAMASI

    Cumhurbaşkanı Erdoğan, "En düşük memur maaşını 22 bin TL seviyesine yükseltiyoruz. Maaşlardaki bu artışları otomatik olarak memur emeklilerimize de yansıtıyoruz. Temmuz ayına kadar çalışmaları tamamlayacağız. Birinci dereceye inen ve şartları tutan tüm memurlarımızın 3600 ek gösterge hakkından yararlanabilmesini de temin edeceğiz." açıklamasında bulundu. 
  • MEMUR TEMMUZ ZAMMI SON DAKİKA 2023 | Bakan Işıkhan'dan memur maaşı açıklaması! Memur maaş zammı ne kadar olacak ve ne zaman açıklanacak?

    EMEKLİ VE MEMUR 5 AYLIK ZAM ORANI KESİNLEŞTİ

    TÜİK'in Mayıs enflasyon rakamlarını açıklamasının ardından 5 aylık emekli ve memur zam oranı netlik kazandı. Aralık ayında 1128,45 olan TÜFE endeksi, 1300,60 seviyesine yükseldi. Böylelikle 5 aylık enflasyon oranı yüzde 15,26 oldu.

    Böylece 5 aylık SSK ve Bağ-Kur emekli zammı yüzde 15,26 oldu. Enflasyon farkı dahil 5 aylık memur zammı ise 13,13 oldu.
  • MEMUR TEMMUZ ZAMMI SON DAKİKA 2023 | Bakan Işıkhan'dan memur maaşı açıklaması! Memur maaş zammı ne kadar olacak ve ne zaman açıklanacak?

    Buna göre:

    * 5 aylık enflasyon oranı: Yüzde 15,26

    * 5 aylık SSK ve Bağ-Kur emekli zammı: Yüzde 15,26

    * Ocak 2023 memur toplu sözleşme zammı: Yüzde 8

    * Temmuz 2023 memur toplu sözleşme zammı: Yüzde 6

    * 5 aylık memur enflasyon farkı: Yüzde 7,26

    * 5 aylık memur ve memur emeklisi zammı: Yüzde 13,26
  • MEMUR TEMMUZ ZAMMI SON DAKİKA 2023 | Bakan Işıkhan'dan memur maaşı açıklaması! Memur maaş zammı ne kadar olacak ve ne zaman açıklanacak?

    MEMUR MAAŞI ZAMMI NE KADAR OLACAK? 

    5 aylık enflasyon farkı sonrasında 5 aylık memur ve memur emeklisi zammı yüzde 13,26 olarak görülüyor. Memur maaşı zammı ile ilgili gelen tahminler içerisinde refah payı düşünülerek yüzde 45 zam gelmesi yer alıyor.
  • MEMUR TEMMUZ ZAMMI SON DAKİKA 2023 | Bakan Işıkhan'dan memur maaşı açıklaması! Memur maaş zammı ne kadar olacak ve ne zaman açıklanacak?

    TEMMUZ MEMUR MAAŞI ARA ZAMMI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

    İlk 6 aylık enflasyon farkı ve toplu sözleşme zammı ile birlikte belirlenen memur maaş zammı 2023 Haziran ayı enflasyon rakamları açıklandıktan sonra netleşecek.

Haberi Hazırlayan : Elif Büşra Cebeci
Sayfa Yükleniyor..

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.