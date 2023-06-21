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NET ASGARİ ÜCRET ZAMMI NE KADAR, KAÇ TL OLDU?
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan net asgari ücretin 11.402 liraya yükseldiğini açıkladı. Böylece asgari ücrete ara zam oranı yüzde 34 oldu.
Yıl Memur maaşı Asgari ücret Kat 2018 2719 1603 1.7 2020 3735 2020 1.6 2022 6764 4250 1.6 2023 12632 8506 1.5 2023/6 22000 11402 1.9
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Habertürk Gazetecilik A.Ş.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.
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