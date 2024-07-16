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        Haberler Bilgi Ekonomi Memur ve emekli maaş farkı ödeme tarihi Temmuz 2024: Memur ve emekli maaş farkları yattı mı, ne zaman hesaplara yatacak, zam farkı ne oldu?

        Memur ve emekli maaş farkı ödeme tarihi: 2024 Temmuz maaş farkları ne zaman yatacak?

        Emekli ve memur maaşlarında zam oranlarının belli olmasının ardından, zam farklarının hesaplara yatacağı tarih gündemi meşgul etmeye başladı. Memur maaşları bilindiği üzere her ayın 15'inde ödenmektedir. 15 Temmuz-15 Ağustos arasında yeni maaşlar işlediği için Temmuz ayının 14 gününe ilişkin maaş farkı ödemesi yapılması gerekiyor. Peki, "Maaş farkları ne zaman yatacak?" İşte emekli ve memur zam farkı ödeme tarihi...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 16.07.2024 - 20:14 Güncelleme: 18.07.2024 - 21:08
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        Zamlı emekli ve memur maaşı ödeme tarihleri günün en çok araştırılan konuları arasında yer aldı. Her yıl Ocak ve Temmuz ayında oluşan farklar nedeniyle ödeme günü belirleniyor ve memur-memur emeklileri farkları banka, PTT şubelerinden veya ATM'lerinden çekebiliyor. Peki, "Maaş farkları ne zaman yatacak?" İşte 2024 Temmuz memur ve emekli maaş farklarının yatacağı tarih...

        2

        MEMUR MAAŞ FARKI NE ZAMAN YATACAK?

        Memur ve memur emeklilerinin maaşları her ayın 15'inden itibaren işlemeye başlıyor. 15 Temmuz-15 Ağustos arasında yeni maaşlar işlediği için Temmuz ayının 14 gününe ilişkin maaş farkı ödemesi yapılması gerekiyor. Memur ve memur emeklilerinin enflasyon farkı ödemesi maaş ödeme tarihi olan 15 Temmuz'da gerçekleşebilir. Maaş ödeme tarihinde olmazsa ilerleyen bir tarihte enflasyon farkı ödemelerinin yapılması bekleniyor.

        3

        MEMUR MAAŞI 14 GÜNLÜK MAAŞ FARKI NEREYE YATACAK, NASIL ÖĞRENİLİR?

        Her yıl Ocak ve Temmuz ayında oluşan farklar nedeniyle ödeme günü belirleniyor ve memur-memur emeklileri farkları banka, PTT şubelerinden veya ATM' lerinden çekebiliyorlar.

        4

        EN DÜŞÜK EMEKLİ MAAŞI KAÇ TL OLDU?

        Binlerce emeklinin beklediği emekli ek zammına dair son dakika açıklaması geldi. AK Parti Grup Başkanı Güler, emekli maaşları hakkında "En düşük emekli maaşının 10 bin liradan 12 bin 500 olarak belirliyoruz." dedi.

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        ZAMLI EMEKLİ MAAŞLARI NE ZAMAN YATACAK?

        En düşük emekli ücretlerine zam yapılması halinde temmuz ayında emekliler zam almaya hak kazanacak. Fakat ödeme takviminin SSK ve Bağ-Kur emeklileri için 17’sinden itibaren başlaması ve SGK aylıklarının 10 bin liraya göre hesaplanıp işlemlerin tamamlanmasından dolayı temmuz ayında zamlar ücretlere yansımayacak.

        Yapılan zam oranları, ağustos ayının ilk haftası itibarıyla temmuz ayındaki farklarla beraber ücretlere yansıyacak.

        6

        EMEKLİ MAAŞ FARKI NE ZAMAN YATACAK?

        Emekli maaş ödemeleri ayın 17'sinden itibaren ödenmeye başlıyor. Ancak beklenen en düşük emekli maaşına yönelik artış temmuz ayı ödemesine yetişmeyecek.

        AK Parti Grup Başkanı Abdullah Güler, ödemelere dair şu ifadeleri kullandı: ''Kanunlaşma süreci var. Yürürlük sürecini mağduriyet oluşturmayacak şekilde düzenleyeceğiz.''

        SSK emekli ödemeleri 17-26 arası,

        Bağkur ödemeleri 25'i ile 28'i arasında tahsis numarasına göre yapılıyor.

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