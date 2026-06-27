MEMUR VE EMEKLİ MAAŞ ZAMMI TEMMUZ 2026 || Memur vemekli ne kadar kaç TL olacak? SSK - Bağkur emekli Temmuz zammı hesaplama formülü

Memur ve emekli maaş zammı ne kadar, kaç TL olacak? 2026 Temmuz ayı en düşük emekli maaşı ne kadar, olacak? 5 Haziran tarihinde Mayıs ayı enflasyon rakamlarının açıklanmasının ardından geçtiğimiz Ocak ayına göre 5 aylık enflasyon farkı belli oldu. Bilindiği üzere emekli maaşlarına biri Ocak diğeri Temmuz ayında olmak üzere 6 aylık enflasyon farkı doğrultusunda zam yapılıyor. Buna göre emekli maaşlarına Temmuz ayı başında zam yapılacak. Peki, 2026 Temmuz ayı emekli ve memur maaş zammı ne kadar, kaç TL olacak? Merak edilen zam hesaplamlarını haberimizde derledik. İşte sorgulanıp araştırılan ayrıntılar...