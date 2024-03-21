Memur ve emekli maaşları erken yatacak mı, bayramdan önce ödenir mi?
Memur ve emekli maaşları ödeme tarihleri Ramazan Bayramı dolayısıyla yeniden gündeme geldi. Bu yıl 10 Nisan'a denk gelen Ramazan Bayramı'na artık sayılı günlerin kalmasıyla maaşların bayram öncesi hesaplara yatma beklentisi oluştu. Bu bağlamda gözler "Emekli ve memur maaşları erken yatacak mı, bayramdan önce ödenir mi?" sorusuna çevrildi. İşte, konuya dair detaylar...
Emekliler ve memurlar, Ramazan bayramı sebebiyle maaşlarının yatacağı tarihi araştırıyor. Maaş ödemelerinin bu sene bayramdan sonrasına denk gelmesi akıllara "Emekli ve memur maaşları erken yatacak mı?" sorusunu getirdi. İşte, konuya ilişkin bilgiler haberimizin devamında...
EMEKLİ VE MEMUR MAAŞLARI ERKEN Mİ YATACAK, BAYRAMDAN ÖNCE YATAR MI?
Emekli ve memur maaş ödemelerinin öne çekilip bayramdan önce ödeneceğine ilişkin henüz resmi bir açıklama bulunmuyor. Ancak geçtiğimiz dini bayramlarda maaş ödemeleri, bayram tarihine göre öne çekilmişti.
Bu bilgiler ışığında Ramazan Bayramı'nın 10-12 Nisan tarihlerine denk gelmesi nedeniyle ödemelerin bu tarihlerden hemen önce yapılabileceği ihtimali bulunuyor. Konuya dair resmi açıklama geldiğinde haberimize eklenecek.
MEMUR MAAŞLARI NE ZAMAN YATIYOR?
Memur maaşları her ayın 15'inden itibaren hesaplara yatırılıyor. Emekli maaşları ise tahsis numarasına göre yatırılıyor. Emekli maaşı ödemeleri Cumartesi gününe denk gelmesi durumunda ödemeler Cuma, Pazar gününe rast gelmesi halinde ise ödemeler Pazartesi yapılıyor.
4A SSK EMEKLİ MAAŞI ÖDEME TARİHLERİ
Tahsis numarası son rakamı 9 olanlar ayın 17'sinde,
Tahsis numarası son rakamı 7 olanlar ayın 18'inde,
Tahsis numarası son rakamı 5 olanlar ayın 19'unda,
Tahsis numarası son rakamı 3 olanlar ayın 20'sinde,
Tahsis numarası son rakamı 1 olanlar ayın 21'sinde,
Tahsis numarası son rakamı 8 olanlar ayın 22'sinde,
Tahsis numarası son rakamı 6 olanlar ayın 23'ünde,
Tahsis numarası son rakamı 4 olanlar ayın 24'ünde,
Tahsis numarası son rakamı 2 olanlar ayın 25'inde,
Tahsis numarası son rakamı 0 olanlar ayın 26'sında yapılıyor.
4B BAĞ-KUR EMEKLİ MAAŞI ÖDEME TARİHLERİ
Tahsis numarası son rakamı 9,7 ve 5 olanlar ayın 25'inde,
Tahsis numarası son rakamı 3, 1 olanlar ayın 26'sınde,
Tahsis numarası son rakamı 8, 6 ve 4 olanlar ayın 27'sinde,
Tahsis numarası son rakamı 2 ve 0 olanlar her ayın 28'inde emekli maaşlarını alırlar.
4C EMEKLİ SANDIĞI MAAŞI ÖDEME TARİHLERİ
Üç ayda bir olarak alınan Emekli Sandığı maaşlarının ödeme günü aşağıdaki gibidir.
Şubat, Mayıs, Ağustos, Kasım aylarında aylık alan birinci gruptakiler;
Doğum tarihleri 00–40 arasında olanlar maaşlarını Ayın 1. gününde
Doğum tarihleri 41–46 arasında olanlar maaşlarını Ayın 2. gününde
Doğum tarihleri 47–49 arasında olanlar maaşlarını Ayın 3. gününde
Doğum tarihleri 50–53 arasında olanlar maaşlarını Ayın 4. gününde
Doğum tarihleri 54–99 arasında olanlar maaşlarını Ayın 5. gününde
Mart, Haziran, Eylül, Aralık aylarında aylık alan ikinci gruptakiler;
Doğum tarihleri 00–22 arasında olanlar maaşlarını Ayın 1. gününde
Doğum tarihleri 23–28 arasında olanlar maaşlarını Ayın 2. gününde
Doğum tarihleri 29–48 arasında olanlar maaşlarını Ayın 3. gününde
Doğum tarihleri 49–54 arasında olanlar maaşlarını Ayın 4. gününde
Doğum tarihleri 54–99 arasında olanlar maaşlarını Ayın 5. gününde
Ocak, Nisan, Temmuz, Ekim aylarında aylık alan üçüncü gruptakiler;
Doğum tarihleri 00–33 arasında olanlar maaşlarını Ayın 1. gününde
Doğum tarihleri 34-37 arasında olanlar maaşlarını Ayın 2. gününde
Doğum tarihleri 38–40 arasında olanlar maaşlarını Ayın 3. gününde
Doğum tarihleri 41–43 arasında olanlar maaşlarını Ayın 4. gününde
Doğum tarihleri 44–99 arasında olanlar maaşlarını Ayın 5. gününde maaşlarını alırlar.