MAAŞINI HESAPLA! Emekli maaşı ve memur maaşlarında refah payı zammı! 2023 Ocak Memur ve emekli zammı ne kadar, kaç TL oldu? Memur ve emekli maaşı hesaplama

Türkiye İstatistik Kurumu’nun (TÜİK) açıkladığı aralık ayı enflasyon verilerine göre, SSK ve BAĞ-KUR emekli aylıklarına ocak ayında yüzde 15.4, memur maaşları ve Emekli Sandığı emeklilerinin aylıklarına da yüzde 16,5 oranında enflasyon farkı verilecekti. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, memur, memur emeklileri ve diğer tüm emeklilerin maaş artış oranını yüzde 25 olarak uygulayacaklarını açıkladı. EK GÖSTERGE İLE EMEKLİ MEMURLARA İLAVE ARTIŞ Emekli memur aylıkları yüzde 25’in üzerinde artacak. 15 Ocak 2023 tarihinde yürürlüğe girecek ek gösterge düzenlemesi dolayısıyla 600 ek gösterge artışından yararlanan tüm emekli memurların aylıklarında yüzde 25 zamma ilaveten 250 TL artış olacak. Ek göstergesi 3000’den 3600’e çıkanların emekli aylıkları 25 yıl hizmeti olanlarda 2.032 TL, 30 yıl hizmeti olanlarda ise 2.270 TL artacak. Ek göstergesi 2200’den 3600’e çıkanların emekli aylıkları ise 25 yıl hizmeti olanlarda 2.365 TL, 30 yıl hizmeti olanlarda da 2.604 TL artacak. Öğretmen, polis, hemşire, din görevlisi ve avukatların emekli aylıkları 11.627 TL’de eşitlenecek. Ek göstergesi 3000’den 3600’e çıkartılanların 30 yıl üzerinden emekli olması halinde emekli ikramiyesinde 68.106 TL artış olacak. Ek göstergesi 2200’den 3600’e çıkan aynı hizmet süresine sahip kişinin emekli ikramiyesi ise 78.114 TL artacak.

Emekli memur aylıkları ne olacak? (TL) 2022 Temmuz 2023 Ocak Müsteşar (1/1) 21.900 27.625 Genel müdür (1/1) 19.359 24.449 Şube müdürü (Lisans - 1/4) 7.476 9.595 Memur (Lisans - 4/1) 6.009 7.762 Öğretmen (1/4) 7.476 11.627 Kaymakam 1. sınıf (1/4) 12.687 16.109 Başkomiser (1/4) 7.617 11.627 Polis memuru (1/4) 7.617 11.627 Hemşire (Lisans - 1/4) 7.266 11.627 Mühendis (1/4) 9.114 11.642 Teknisyen (Lise -1/4) 6.343 8.180 Pratisyen hekim (1/4) 13.452 17.065 Profesör (1/4) 15.601 19.752 İmam-hatip 7.476 11.627 Avukat (1/4) 7.476 11.627 En düşük memur emekli aylığı 6.077 7.597 Memur emekli aylıklarına ek ödeme dahildir EN DÜŞÜK MEMUR MAAŞI 11 BİN 396 TL En düşük memur maaşı aile ödeneği dahil 9.105 liradan 11.381 liraya çıkacak. En düşük öğretmen maaşı 12 bin 559, polis maaşı 16 bin 415 TL’ye yükselecek.

Memur maaşları ne olacak? (TL) UNVAN VE DERECE 2022 Temmuz 2023 Ocak Vali 32.677 40.846 Genel müdür (1/4) 28.382 35.477 Şube müdürü (Lisans - 4/1) 12.982 16.227 Memur (Lise - 15/1) 9.051 11.314 Öğretmen (9/1) 10.047 12.559 Kaymakam 1. sınıf (4/1) 17.629 22.036 Başkomiser (8/1) 14.331 17.913 Polis memuru (11/1) 13.132 16.415 Pratisyen hekim (8/1) 15.263 19.079 Uzman hekim (7/1) 15.980 19.975 Hemşire (Lisans - 9/1) 11.260 14.075 Mühendis (8/1) 13.905 17.382 Teknisyen (Teknik lise - 13/1) 9.760 12.200 Araştırma görevlisi (8/1) 14.543 18.179 Vaiz (Lisans - 9/1) 10.647 13.308 Avukat (9/1) 13.401 16.751 Hizmetli (Lise - 15/1) 8.435 10.544 En düşük memur maaşı (Aile ödeneği dahil) 9.105 11.396 Maaş hesaplamalarında bekâr, çocuksuz, mesleğine yeni başlamış kişiler esas alınmıştır EN DÜŞÜK EMEKLİ AYLIĞI KAÇ TL OLACAK? En düşük emekli aylığı 2021 yılında 1500 TL idi. Geçen yıl ocak ayında 2 bin 500 TL’ye, temmuz ayında ise 3 bin 500 TL’ye çıkartıldı. En düşük emekli aylığında yeni bir düzenleme beklenmekle birlikte Cumhurbaşkanı Erdoğan bu konuda bir açıklama yapmadı.

En düşük emekli aylıkları öncelikle kök aylık üzerinden artırılıyor, kanunla belirlenen sınırın altında kalırsa alt sınıra tamamlanıyor. Kök aylıklar yüzde 25 oranında artırıldığında 3.500 TL’nin altında emekli aylığı kalmayacak. 2000 sonrası SSK’lıların en düşük emekli aylığı 3.631 TL olacak. Ancak, 3.500 TL’lik alt sınırın yükseltilmesi bekleniyor. En düşük SSK ve BAĞ-KUR emekli aylıkları ne olacak? (TL) 2022 Temmuz 2023 Ocak SSK (2000 ÖNCESİ) 4.687 5.859 SSK (2000 SONRASI) 2.905 3.631 BAĞ-KUR (ESNAF) 3.415 4.269 BAĞ-KUR (TARIM) 3.219 4.024