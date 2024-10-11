Memur ve emekli memur zammında son durum: 2025 Ocak ayında memurlara yüzde kaç zam yapılacak?
TÜİK'in Eylül ayı enflasyon rakamlarını açıklamasıyla, Temmuz – Eylül dönemi enflasyon farkı yüzde 8,92 olarak ölçüldü böylece üç aylık dönemde enflasyon farkı oluşmadı. Öte yandan, Orta Vadeli Program'da yapılan tahminin gerçekleşmesi halinde enflasyon farkı doğacak. Habertürk yazarı Ahmet Kıvanç, memur maaş zammında uygulanacak enflasyon farkını hesapladı. İşte, memur zam senaryoları...
Milyonlarca emekli ve memur emeklisi yeni yılda alacakları maaş zammını merak ediyor. Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) Eylül ayı enflasyon verilerini açıkladı. Böylece Temmuz – Eylül dönemi enflasyon farkı ortaya çıktı. Peki, 2025 Ocak ayında memur ve emekli memur maaşına yüzde kaç zam yapılacak? Habertürk yazarı Ahmet Kıvanç, memur maaş zammında uygulanacak enflasyon farkını hesapladı. İşte, memur zam senaryoları...
2024 EYLÜL ENFLASYON RAKAMLARI AÇIKLANDI!
TÜİK Eylül ayı enflasyon verilerini açıkladı. Buna göre Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE), Eylül'de bir önceki aya göre yüzde 2.97, bir önceki yılın aynı ayına göre ise yüzde 49.38 yükseldi. 12 aylık ortalama tüketici enflasyonu ise yüzde 63.47 olarak gerçekleşti.
EMEKLİ VE EMEKLİ MEMUR MAAŞI NE KADAR OLACAK?
Memur maaşlarına Temmuz ayında yüzde 19,31 oranında zam yapıldı. Bunun 10 puanlık kısmı toplu sözleşme zammından kaynaklanıyor. Enflasyon toplu sözleşme zammını aşarsa aradaki fark bir sonraki dönem maaşlara yansıtılıyor. Temmuz – Eylül dönemindeki enflasyon yüzde 8,92 oranında kaldığı için memurlar açısından üç aylık dönemde enflasyon farkı doğmadı.
OVP TAHMİNLERİ GERÇEKLEŞİRSE YÜZDE 9,32'LİK ZAM YOLDA
Öte yandan, Orta Vadeli Program’da 2024 yılı enflasyonu yüzde 41,5 olarak öngörüldü. Yıllık enflasyon OVP’deki tahmine uygun çıkarsa Ocak ayında memurlar açısından 3,14 puanlık enflasyon farkı doğacak. Memur maaşlarına ayrıca yüzde 6 oranında toplu sözleşme zammı yapılacak. Böylece memur maaş zammı Ocak ayında yüzde 9,32 olacak.
Emekli memur aylıkları da memur maaşlarına paralel olarak Ocak ayında aynı oranda artırılacak.