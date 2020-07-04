EN DÜŞÜK SSK EMEKLİ AYLIĞI 1.500 TL

Bu artışla en düşük emekli aylığı 2000 öncesi SSK emeklilerinde 2 bin 112 TL’den 2 bin 233 TL’ye, en düşük esnaf BAĞ-KUR aylığı bin 539 TL’den bin 627 TL’ye, en düşük tarım BAĞ-KUR’lu aylığı da bin 451 TL’den bin 534 TL’ye yükselecek.

SSK’dan 2000 sonrasında emekli olanların aylıkları normalde bin 263 TL’den bin 335 TL’ye yükselecek. Ancak, bu yıl en düşük emekli aylığının bin 500 TL’ye yükseltilmesi nedeniyle 2000 sonrası SSK emeklilerinin aylıkları nisan ayında bin 500 TL’ye çıkartıldığı için, temmuz ayında ayrıca bir zam yapılmayacak.