- 02
MEMUR MAAŞLARI NE OLACAK? (Net / TL) UNVAN VE DERECE Ocak Temmuz Genel müdür (1/4) 13.136 13.891 Şube müdürü (Lisans - 1/4) 6.904 7.301 Memur (Lisans - 9/1) 4.264 4.509 Öğretmen (1/4) 5.328 5.634 Kaymakam 1. sınıf (1/4) 12.021 12.712 Başkomiser (3/1) 6.899 7.296 Polis memuru (8/1) 6.041 6.388 Uzman doktor (1/4) 8.203 8.675 Hemşire (Lisans - 5/1) 5.168 5.465 Mühendis (1/4) 7.047 7.452 Teknisyen (Lise - 11/1) 4.437 4.692 Araştırma görevlisi (7/1) 6.690 7.075 Vaiz (1/4) 5.536 5.854 Avukat (1/4) 6.728 7.115 En düşük memur maaşı 4.000 4.230 Maaş hesaplamalarında eşi çalışmayan kişiye ödenen aile yardımı ve 0-6 yaş grubu . çocuk yardımı esas alındı
- 03
EMEKLİ MEMUR AYLIKLARI NE OLACAK? (TL) Ocak Temmuz Müsteşar (1/1) 9.588 10.139 Genel müdür (1/1) 8.475 8.963 Şube müdürü (Lisans - 1/4) 3.252 3.439 Memur (Lisans - 1/4) 3.182 3.365 Öğretmen (1/4) 3.272 3.461 Kaymakam 1. sınıf (1/4) 5.555 5.875 Başkomiser (1/4) 3.384 3.579 Polis memuru (8/1) 3.384 3.579 Hemşire (Lisans - 1/4) 3.181 3.364 Mühendis (1/4) 3.990 4.220 Teknisyen (Lise -1/4) 2.777 2.937 Profesör (1/4) 7.591 8.027 Araştırma görevlisi (1/4) 3.988 4.218 İmam-hatip 3.272 3.461 Avukat (1/4) 3.272 3.461 En düşük memur emekli aylığı 2.661 2.814 Memur emekli aylıklarına ek ödeme dahildir
- 07
Eski ve yeni SSK emekli aylıkları (TL) Ocak Temmuz 1.263 1.500 1.300 1.500 1.400 1.500 1.500 1.586 1.600 1.692 1.700 1.798 1.800 1.904 1.900 2.009 2.000 2.115 2.100 2.221 2.200 2.327 2.300 2.432 2.400 2.538 2.500 2.644 2.600 2.750 2.700 2.855 2.800 2.961 2.900 3.067 3.000 3.173 3.100 3.278 3.200 3.384 3.300 3.490 3.400 3.596 3.500 3.701 3.600 3.807 3.700 3.913 3.800 4.019 3.900 4.124 4.000 4.230 4.100 4.336 4.200 4.442 4.300 4.547 4.400 4.653 4.500 4.759
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Habertürk Gazetecilik A.Ş.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.
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