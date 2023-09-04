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        Haberler Gündem MEMUR VE EMEKLİ ZAMMI 2024 | Son dakika: Ocak'ta zamlı memur maaşları ne kadar olacak? İşte Polis, hemşire, uzman doktor maaşı hesaplama tablosu

        Ocak zamlı emekli ve memur maaşları ile en düşük memur maaşı ne kadar olacak?

        Enflasyon rakamları ile gözler memur zammı son dakika gelişmelerine çevrildi. Memurlar ve memur emeklilerinin 2024-2025 yıllarındaki sosyal ve mali haklarının belirlendiği toplu sözleşme zammı netleşti. Bu kapsamda memur ve memur emeklilerini ilgilendiren tahmini maaşlar da ortaya çıktı. İşte "2024 Öğretmen maaşı, polis maaşı, hemşire maaşı, doktor maaşı ne kadar olacak?" sorularının yanıtı ile zamlı maaş hesaplama tablosu...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 04.09.2023 - 08:43 Güncelleme: 04.09.2023 - 08:43
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        Memur zammında son durum milyonlarca memur ve memur emeklisinin gündeminde yer almaya devam ediyor. Hakem Kurulu 2024-2025 yılı için memur maaşlarına yapılacak toplu sözleşme zam oranını duyurdu. Açıklanan toplu sözleşme zammı sonrasında gözler "Ocak zamlı emekli ve memur maaşları ne kadar olacak, yüzde kaç zam gelecek?" soruları yanıt arıyor. İşte Habertürk'ten Ahmet Kıvanç'ın yazısı ile memur zammı son dakika gelişmeleri...

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        AĞUSTOS ENFLASYON VERİLERİ NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

        Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) her ayın ilk haftasında enflasyon verilerini kamuoyuyla paylaşıyor.

        Türkiye İstatistik Kurumu, enflasyon verilerini her ayın 3'ünde ilan ediyor.

        3 Eylül tarihi bu yıl pazar gününe denk geldiği için 2023 Ağustos ayı enflasyon rakamları 4 Eylül Pazartesi günü saat 10.00'da açıklanacak.

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        TOPLU SÖZLEŞME ZAMMI BELLİ OLDU!

        Kamu Görevlileri 7. Dönem Toplu Sözleşme süreci tamamlandı. Kamu işvereni ile sendikalar arasında uzlaşma sağlanamadığı için devreye giren Sayıştay Başkanı Metin Yener başkanlığındaki Hakem Kurulu, 2012 yılından bu yana üçüncü kez toplu sözleşme zammını belirledi. Kurul, hükümetin son teklifi doğrultusunda karar verdi. Buna göre, memur maaşlarına 2024 yılında yüzde 15+10, 2025 yılında da yüzde 6+5 oranında toplu sözleşme zammı yapılacak.

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        MEMUR-SEN'DEN AÇIKLAMA

        Memur Sendikaları Konfederasyonu (Memur-Sen), memurlara yapılacak zamla, en düşük memur maaşının 1 Ocak 2024'teki yüzde 46,81'lik artışla 32 bin 297 lira 40 kuruşa yükseleceğini bildirdi.

        Memur-Sen, Kamu Görevlileri Hakem Kurulunca belirlenen 2024-2025'i kapsayan 7. Dönem Toplu Sözleşme Kararları'nı yazılı açıklamayla duyurdu.

        Buna göre, kamu görevlilerinin maaş ve ücretlerinde, 2024 için yapılacak yüzde 15+10'luk zamla yıllık kümülatif yüzde 26,50, 2025 için yapılacak yüzde 6+5'lik zamla yıllık kümülatif yüzde 11,30'luk artış yaşanacak. İki yıllık zam oranı, enflasyon farkı hariç, kümülatif yüzde 40,79 olacak.

        Memur ve memur emeklilerine, 2024 ve 2025'teki zam oranlarının enflasyonun altında kalması halinde, enflasyon farkı zammı yapılacak.

        OCAKTA MAAŞLAR NASIL HESAPLANACAK?

        Memur maaşları ocak ayında belirlenirken öncelikle bu yılın temmuz – aralık dönemindeki enflasyon farkı verilecek. Enflasyon farkının üzerine toplu sözleşmede belirlenen zam oranı uygulanacak.

        Memur maaşlarına temmuz ayında 17.55 oranındaki yüzdelik zammın yanı sıra 8.077 TL seyyanen zam verildi. Enflasyon farkında 8.077 TL tutarındaki seyyanen zam dikkate alınmayacak. Yüzde 17.55’lik zammın ise sadece 6 puanlık kısmı toplu sözleşme zammından oluşuyor. Temmuz – aralık döneminde yüzde 6’yı aşan enflasyon farkı ocak ayında maaşlara yansıtılacak.

        Merkez Bankası’nın son Enflasyon Raporu’nda enflasyonun 2023 yılsonunda orta noktası yüzde 58 olmak üzere yüzde 54 ile yüzde 62 aralığında olacağı tahmin edildi.

        Para Politikası Kurulu’nun geçen haftaki faiz kararı açıklamasında ise “…enflasyon beklentilerinde ve fiyatlama davranışlarında öngörülenin üzerindeki bozulma, enflasyonun yılsonunda Enflasyon Raporu’ndaki (Rapor) tahmin aralığının üst sınırına yakın seyredeceğine işaret etmektedir” denildi.

        Buna göre, memurlar için yılsonu enflasyonu yüzde 58 olursa yüzde 24.44 oranında enflasyon farkı doğacak. Yılsonu enflasyonu yüzde 62 olursa enflasyon farkı yüzde 27.59’a çıkacak.

        Ocak ayında önce enflasyon farkı verilecek, ardından da Hakem Kurulu’nca belirlenen zam oranı uygulanacak.

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        OCAKTA MEMUR MAAŞ ZAMMI NE OLACAK?

        Yılsonu enflasyonunun yüzde 62 çıkması halinde ocak ayında memur maaşlarına yüzde 46.73 oranında zam yapılacak.

        Bu durumda aile yardımı dahil en düşük memur maaşı 22.017 liradan 32.306 liraya, bekâr en düşük memur maaşı ise 20.377 liradan 29.899 liraya çıkacak.

        Memur maaşları ne olacak?

        Birim: TL 2023 Temmuz maaşı Yüzde 62 enflasyon varsayımına göre ocak ayı maaşı
        Hizmetli 15/1 20.377 29.899
        Memur 12/1 21.278 31.221
        Memur 9/1 21.310 31.269
        Teknisyen 9/1 21.916 32.157
        Öğretmen 8/1 23.378 34.303
        İmam - Hatip 8/1 23.103 33.899
        Şef 4/1 22.758 33.393
        Polis 8/1 28.620 41.994
        Hemşire 8/1 25.088 36.811
        Müdür 4/1 27.326 40.096
        Mühendis 8/1 28.578 41.932
        İlçe Müdürü 4/1 30.977 45.452
        Daire Başkanı 47.469 69.651
        Genel Müdür 61.619 90.413
        (*) En düşük memur maaşı (Aile yardımı dahil) 22.017 32.306

        Yıldızlı satır dışında bekâr memur maaşları esas alınmıştır

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        EMEKLİ MEMUR AYLIKLARI NE OLACAK?

        Emekli memurların maaşları ocak ayında, çalışmakta olan memurlar ile aynı oranda artacak. Halen 9.876 TL olan en düşük emekli memur aylığı 14.491 TL olacak.

        Emekli memur aylıkları ne olacak?

        (TL) 2023 Temmuz Yüzde 62 enflasyon varsayımına göre ocak ayı maaşı
        Müsteşar (1/1) 35.911 52.693
        Genel müdür (1/1) 31.784 46.636
        Şube müdürü (Lisans - 1/4) 12.473 18.301
        Öğretmen (1/4) 14.791 21.703
        Kaymakam 1. sınıf (1/4) 20.941 30.727
        Başkomiser (1/4) 14.791 21.703
        Polis memuru (1/4) 14.791 21.703
        Hemşire (Lisans - 1/4) 14.791 21.703
        Mühendis (1/4) 14.809 21.730
        Teknisyen (Lise -1/4) 10.633 15.601
        Pratisyen hekim (1/4) 21.860 32.075
        Profesör (1/4) 25.678 37.677
        İmam-hatip 14.791 21.703
        Avukat (1/4) 14.791 21.703
        En düşük memur emekli aylığı 9.876 14.491

        *Memur emekli aylıklarına ek ödeme dahildir

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        SSK VE BAĞ-KUR EMEKLİ AYLIKLARI NE KADAR ARTACAK?

        Yılsonuna kadar bir kanun değişikliği yapılmadığı takdirde SSK ve BAĞ-KUR emekli aylıkları ocak ayında sadece 2023’ün temmuz – aralık dönemindeki enflasyon oranında artacak.

        2023 yılı enflasyonu yüzde 62 olursa temmuz – aralık dönemindeki enflasyon yüzde 35.25 olacak. SSK ve BAĞ-KUR emekli aylıkları da bu oranda artacak.

        Ancak, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın talimatıyla Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı ile Hazine ve Maliye Bakanlığınca emeklilerin aylıklarında ilave artışa ilişkin bir çalışma yürütülüyor. Bu çalışma çerçevesinde kanun değişikliği yapılarak 6 aylık enflasyon oranının üzerinde bir artış yapılması bekleniyor. SSK ve BAĞ-KUR emeklilerine yönelik bu ilave artışın ocak ayında yürürlüğe girecek şekilde hayata geçirileceği tahmin ediliyor.

        En düşük SSK ve BAĞ-KUR emekli aylıkları ne olacak?

        (TL) 2023 Temmuz kök maaşı 2023 Temmuz maaşı Yüzde 62 enflasyon varsayımına göre ocak ayı maaşı Yüzde 62 enflasyon varsayımına göre ocak ayında ödenecek maaş
        SSK (2008 Öncesi) 7.616 7.616 10.301 10.301
        SSK (2008 Sonrası) 2.749 7.500 3.718 7.500
        SSK Tarım (2008 Sonrası) 2.063 7.500 2.790 7.500
        BAĞ-KUR (Esnaf - 2008 Sonrası) 2.929 7.500 3.961 7.500
        BAĞ-KUR (Tarım - 2008 Sonrası) 2.315 7.500 3.131 7.500

        *Ek ödeme dahil

        Haberi Hazırlayan: Tutku Bulut
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