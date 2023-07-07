Memur ve emekliye zammın bütçeye maliyeti ne kadar? Memur maaşlarına yüzde 17.55 artışın yanı sıra seyyanen 8.077 TL, SSK ve BAĞ-KUR emekli aylıklarına ise yüzde 19.77 oranında zam yapıldı. Memurlara yapılan seyyanen zammın 2023'ün geri kalan ayları için maliyeti 185 milyar liraya ulaşacak. Emeklilere mevcut zamlara ilave olarak yapılacak her 1 puanlık artışın 6 aylık maliyeti ise 5.3 milyar lira olacak

Memura seyyanen zammın maliyeti 185 milyar TL

Emekliye 1 puanlık ilave zammın 6 aylık maliyeti 5.3 milyar TL

Temmuz ayında memur maaşlarına yüzde 17.55 oranındaki normal zamma ilave olarak aylık 8.077 TL seyyanen zam yapıldı. Memur emeklileri seyyanen zamdan yararlanamayacak, aylıkları normalde olması gerektiği gibi yüzde 17.55 oranında artırılacak. SSK ve BAĞ-KUR emekli aylıkları ise 6 aylık enflasyona oranında, yani yüzde 19.77 artacak.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, dün yaptığı açıklamada, emeklilerin beklentilerini göz ardı etmediklerini, yapılabilecek iyileştirmeler hususunda ilgili bakanlara gerekli talimatı verdiğini söyledi.

Erdoğan’ın bu açıklamasının ardından emekli aylıklarına ne kadar artış yapılacağı merak edilmeye başlandı. Diğer taraftan vergilere de adeta zam yağdı. Bu durum “vergi zamlarıyla maaş zamları arasında ilişki mi var?” sorusunu akla getirdi.

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MEMURA YAPILAN SEYYANEN ZAMMIN MALİYETİ 185 MİLYAR TL

Habertürk olarak memur maaşlarına yapılan ilave zam ile emekli aylıklarına yapılacak olası ilave zamların maliyetini hesapladık.

Merkezi yönetim bütçesinde 2023 yılı için işçiler hariç 882 milyar liralık personel ödeneği konuldu. Bunun 420 milyar liralık kısmı yılın ilk 5 aylık döneminde kullanıldı.

Memur maaşlarına yasal olarak normalde sadece yüzde 17.55 oranında artış yapılacaktı. Seyyanen yapılan 8.077 TL tutarındaki zammın tamamı normal artışın üzerine ilave zam anlamına geliyor. Meclis’e sunulan torba kanun teklifinde yer alan seyyanen zamdan yararlanacak kamu personel sayısı yaklaşık 3 milyon 820 bin kişiyi buluyor. 15 Temmuz’dan geçerli olmak üzere memurlara ödenecek 8.077 TL tutarındaki seyyanen zammın bütçeye maliyeti aylık 30 milyar 854 milyon lira, 6 aylık maliyeti ise 185 milyar 125 milyon lira olacak. Sadece bu tutar, yıllık personel ödeneğinin yüzde 21 aşılması anlamına geliyor.

İlave maaş zammının maliyet hesabı:

Seyyanen zamdan yararlanacak memur sayısı 3 milyon 820 bin kişi Emekli memur sayısı 2 milyon 245 bin kişi SSK ve BAĞ-KUR'lu emekli sayısı 11 milyon 204 bin kişi Toplam emekli sayısı 13 milyon 449 bin kişi Bütçedeki 2023 yılı personel ödeneği (İşçiler hariç) 882 milyar 44 milyon TL Bütçedeki 5 aylık personel harcaması (İşçiler hariç) 420 milyar 68 milyon TL 8.077 TL seyyanen zammın bütçeye aylık maliyeti 30 milyar 845 milyon TL 8.077 TL seyyanen zammın bütçeye 6 aylık maliyeti 185 milyar 125 milyon TL Emekli memura 8.077 TL seyyanen zammın 6 aylık maliyeti 108 milyar 797 milyon TL Emekli memura 4.039 TL seyyanen zammın 6 aylık maliyeti 54 milyar 398 milyon TL Emekli memura 2.020 TL seyyanen zammın 6 aylık maliyeti 27 milyar 199 milyon TL SSK ve BAĞ-KUR'da ilave her 1 puanlık zammın 6 aylık maliyeti 4 milyar 20 milyon TL Emekli memurlara ilave her 1 puanlık zammın 6 aylık maliyeti 1 milyar 288 milyon TL

SEYYANEN ZAM EMEKLİ MEMURA YANSITILIRSA MALİYETİ NE OLACAK?

Emekli Sandığı’na tabi aylık alan kamu görevlilerinin sayısı 2 milyon 245 bin kişi. Seyyanen zammın tamamının emekli memurlara yansıtılması durumunda aylık maliyet 18 milyar 132 milyon, 6 aylık maliyet ise 108 milyar 797 milyon lira olacak.

Memur emeklilerine seyyanen zammın yarısı verilirse aylık maliyet 9 milyar 66 milyon, 6 aylık maliyet 54 milyar 398 milyon lira olacak. Seyyanen zammın dörtte biri verildiğinde ise aylık maliyet 4 milyar 533 milyon, yıllık maliyet de 27 milyar 199 milyon lira olarak gerçekleşecek.

TÜM EMEKLİLERE İLAVE YAPILACAK HER 1 PUANLIK ZAMMIN MALİYETİ

Peki, memur emeklilerine seyyanen zam verilmeyip, SSK ve BAĞ-KUR emeklileri ile birlikte ilave yüzdelik artış yapılırsa maliyet ne olacak?

Böyle bir hesaplamada, emekli memur aylıklarına yüzde 17.55’in, SSK ve BAĞ-KUR emekli aylıklarına ise yüzde 19.77’nin üzerine yapılacak her artış ilave zam anlamına gelecek.

Toplam emekli sayısı, EYT’liler hariç 13.4 milyon kişiye ulaşıyor. EYT’den emekli olanlar henüz istatistiklere yansımadığı için hesaplamalara dahil etmedik.

Halen Emekli Sandığı’na tabi olanlar için aylık ortalama 21.5 milyar lira, SSK ve BAĞ-KUR emeklileri için de 67 milyar lira emekli aylığı ödeniyor. Normal zamlara ilave yapılacak her 1 puanlık artışın bütçeye 6 aylık maliyeti SSK ve BAĞ-KUR’da 4 milyar 20 milyon, Emekli Sandığı’nda ise 1 milyar 288 milyon lira olmak üzere toplam 5.3 milyar lira olacak.

İlave zam oranı 10 puan olursa 6 aylık maliyet 53 milyara, 15 puan olursa 80 milyar liraya ulaşacak.