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Ocak 2024 memur maaşı zam farkı ne zaman yatacak? Memura 14 günlük maaş farkları yattı mı? Memur ve memur emeklisine yapılacak zam oranları 6 aylık enflasyon farkı ve toplu sözleşme zammı ile belli oldu. Böylelikle ocak ayı itibarıyla memur ve memur emekli maaşlarına yüzde 49,25 zam yapıldı. 2024 Ocak zammı ile en düşük memur maaşı 22 bin 17 TL'den 32 bin 861 TL'ye, en düşük memur emekli aylığı ise 9 bin 876 TL'den 14 bin 741 TL'ye yükseltilmiş oldu. Zamlı memur maaşları 15 Ocak itibarıyla hesaplara yatmaya başlarken, memur zam farkının yatacağı tarih merak konusu oldu. İşte 2024 Ocak memur maaşı zam farkı ödeme tarihleri... Habertürk Giriş: 22.01.2024 - 21:20 Güncelleme: 22.01.2024 - 21:20 facebook

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Memur zammına ilişkin yaşanan son dakika gelişmeleri gündemi meşgul etmeye devam ediyor. Memur maaşında Ocak Haziran dönemine ilişkin zam oranları belli olurken, memur maaşı zam farklarının hesaba yatacağı tarih merak konusu oldu. Hatırlanacağı gibi öğretmen, doktor, polis ve diğer meslek gruplarında görev alan memurlara yüzde 49,25 oranında artış yapılmıştı. Peki, "Ocak 2024 memur maaşı zam farkı ne zaman yatacak? Memura 14 günlük maaş farkı yattı mı?" İşte 14 günlük memur maaş farkının hesaplara yatacağı tarih...

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MEMUR MAAŞLARINA YÜZDE 49.25 ZAM! Ocak ayı maaş zamları belli oldu. SSK ve BAĞ-KUR emekli aylıklarına yüzde 37.57, memur maaşlarına ve emekli memur aylıklarına ise yüzde 49.25 oranında zam yapıldı.