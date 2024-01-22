Ocak 2024 memur maaşı zam farkı ne zaman yatacak? Memura 14 günlük maaş farkları yattı mı?
Memur ve memur emeklisine yapılacak zam oranları 6 aylık enflasyon farkı ve toplu sözleşme zammı ile belli oldu. Böylelikle ocak ayı itibarıyla memur ve memur emekli maaşlarına yüzde 49,25 zam yapıldı. 2024 Ocak zammı ile en düşük memur maaşı 22 bin 17 TL'den 32 bin 861 TL'ye, en düşük memur emekli aylığı ise 9 bin 876 TL'den 14 bin 741 TL'ye yükseltilmiş oldu. Zamlı memur maaşları 15 Ocak itibarıyla hesaplara yatmaya başlarken, memur zam farkının yatacağı tarih merak konusu oldu. İşte 2024 Ocak memur maaşı zam farkı ödeme tarihleri...
Memur zammına ilişkin yaşanan son dakika gelişmeleri gündemi meşgul etmeye devam ediyor. Memur maaşında Ocak Haziran dönemine ilişkin zam oranları belli olurken, memur maaşı zam farklarının hesaba yatacağı tarih merak konusu oldu. Hatırlanacağı gibi öğretmen, doktor, polis ve diğer meslek gruplarında görev alan memurlara yüzde 49,25 oranında artış yapılmıştı. Peki, "Ocak 2024 memur maaşı zam farkı ne zaman yatacak? Memura 14 günlük maaş farkı yattı mı?" İşte 14 günlük memur maaş farkının hesaplara yatacağı tarih...
MEMUR MAAŞLARINA YÜZDE 49.25 ZAM!
Ocak ayı maaş zamları belli oldu. SSK ve BAĞ-KUR emekli aylıklarına yüzde 37.57, memur maaşlarına ve emekli memur aylıklarına ise yüzde 49.25 oranında zam yapıldı.
MEMUR MAAŞ FARKLARI NE ZAMAN HESAPLARA YATACAK?
Maaşlarını ayın 1'i ila 14'ü arasında alanların maaş farklarının ödeneceği net tarihler henüz netleşmedi. TRT Haber'e açıklamalarda bulunan AYBÜ Öğretim Üyesi Tarkan Zengin "1 ila 14'ü arasında maaş farkı alacaklar. Bu maaş farkları da muhtemeldir ki ay sonuna kadar kamu görevlilerinin hesaplarına yatırılacak" bilgisini verdi.
EN DÜŞÜK MEMUR MAAŞI 32 BİN 860 TL!
Habertürk Yazarı Ahmet Kıvanç'ın haberine göre; zamla birlikte en düşük memur maaşı 22.017 TL’den 32 bin 860 TL’ye, en düşük emekli memur aylığı 9.876 TL’den 14 bin 740 TL’ye çıkacak.
MEMUR MAAŞ ZAMMI HESAPLAMA
Memurların ocak ayında alacakları maaşları hesaplanırken, ana maaşları yüzde 49.25 oranında artırılacak. Artırılan bu tutarlara 12.055 TL ilave edilecek.
MEMUR MAAŞ FARKI SORGULAMASI NASIL YAPILIR?
Memur ve memur emeklisi maaş farkları her yıl Ocak ve Temmuz ayında maaş alınan banka aracılığıyla, PTT şubelerinden veya ATM’ler üzerinden çekiliyor. Maaş farkı ödeme sorgulamaları bankaların müşteri hizmetleri aracılığıyla sorgulanabiliyor.
ZAMLI MEMUR MAAŞLARI NE ZAMAN YATACAK?
Zamlı memur maaşları 15 Ocak 2024 Pazartesi günü itibarıyla hesaplara yatıldı.