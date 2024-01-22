Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Keşfet
        Resmi İlanlar
        BIST 100 8.010,14 %0,17
        DOLAR 30,2563 %0,20
        EURO 32,9529 %0,07
        ALTIN 1.964,92 %-0,25
        FAİZ 42,64 %0,66
        GÜMÜŞ GRAM 21,50 %-2,03
        BITCOIN 39.796,00 %-4,70
        GBP/TRY 38,4568 %0,20
        EUR/USD 1,0882 %-0,12
        BRENT 79,91 %1,72
        ÇEYREK ALTIN 3.212,64 %-0,25
        Haberler Ekonomi Merak Edilenler MEMUR ZAM FARKI ÖDEME TARİHLERİ 2024 OCAK | Memur maaşı zam farkı ne zaman yatacak? Memura 14 günlük maaş farkı yattı mı? - Merak Edilenler Haberleri

        Ocak 2024 memur maaşı zam farkı ne zaman yatacak? Memura 14 günlük maaş farkları yattı mı?

        Memur ve memur emeklisine yapılacak zam oranları 6 aylık enflasyon farkı ve toplu sözleşme zammı ile belli oldu. Böylelikle ocak ayı itibarıyla memur ve memur emekli maaşlarına yüzde 49,25 zam yapıldı. 2024 Ocak zammı ile en düşük memur maaşı 22 bin 17 TL'den 32 bin 861 TL'ye, en düşük memur emekli aylığı ise 9 bin 876 TL'den 14 bin 741 TL'ye yükseltilmiş oldu. Zamlı memur maaşları 15 Ocak itibarıyla hesaplara yatmaya başlarken, memur zam farkının yatacağı tarih merak konusu oldu. İşte 2024 Ocak memur maaşı zam farkı ödeme tarihleri...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 22.01.2024 - 21:20 Güncelleme: 22.01.2024 - 21:20
        ABONE OL
        ABONE OL
        1

        Memur zammına ilişkin yaşanan son dakika gelişmeleri gündemi meşgul etmeye devam ediyor. Memur maaşında Ocak Haziran dönemine ilişkin zam oranları belli olurken, memur maaşı zam farklarının hesaba yatacağı tarih merak konusu oldu. Hatırlanacağı gibi öğretmen, doktor, polis ve diğer meslek gruplarında görev alan memurlara yüzde 49,25 oranında artış yapılmıştı. Peki, "Ocak 2024 memur maaşı zam farkı ne zaman yatacak? Memura 14 günlük maaş farkı yattı mı?" İşte 14 günlük memur maaş farkının hesaplara yatacağı tarih...

        2

        MEMUR MAAŞLARINA YÜZDE 49.25 ZAM!

        Ocak ayı maaş zamları belli oldu. SSK ve BAĞ-KUR emekli aylıklarına yüzde 37.57, memur maaşlarına ve emekli memur aylıklarına ise yüzde 49.25 oranında zam yapıldı.

        3

        MEMUR MAAŞ FARKLARI NE ZAMAN HESAPLARA YATACAK?

        Maaşlarını ayın 1'i ila 14'ü arasında alanların maaş farklarının ödeneceği net tarihler henüz netleşmedi. TRT Haber'e açıklamalarda bulunan AYBÜ Öğretim Üyesi Tarkan Zengin "1 ila 14'ü arasında maaş farkı alacaklar. Bu maaş farkları da muhtemeldir ki ay sonuna kadar kamu görevlilerinin hesaplarına yatırılacak" bilgisini verdi.

        4

        EN DÜŞÜK MEMUR MAAŞI 32 BİN 860 TL!

        Habertürk Yazarı Ahmet Kıvanç'ın haberine göre; zamla birlikte en düşük memur maaşı 22.017 TL’den 32 bin 860 TL’ye, en düşük emekli memur aylığı 9.876 TL’den 14 bin 740 TL’ye çıkacak.

        5

        MEMUR MAAŞ ZAMMI HESAPLAMA

        Memurların ocak ayında alacakları maaşları hesaplanırken, ana maaşları yüzde 49.25 oranında artırılacak. Artırılan bu tutarlara 12.055 TL ilave edilecek.

        6
        Emekli memur aylıkları ne olacak?
        (TL) 2023 Temmuz 2024 Ocak
        Müsteşar (1/1) 35.911 53.598
        Genel müdür (1/1) 31.784 47.437
        Şube müdürü (Lisans - 1/4) 12.473 18.615
        Memur (Lisans - 4/1) 9.765 14.574
        Öğretmen (1/4) 14.791 22.076
        Kaymakam 1. sınıf (1/4) 20.941 31.255
        Başkomiser (1/4) 14.791 22.076
        Polis memuru (1/4) 14.791 22.076
        Hemşire (Lisans - 1/4) 14.791 22.076
        Mühendis (1/4) 14.809 22.103
        Teknisyen (Lise -1/4) 10.633 15.869
        Pratisyen hekim (1/4) 21.860 32.625
        Profesör (1/4) 25.678 38.324
        İmam-hatip 14.791 22.076
        Avukat (1/4) 14.791 22.076
        En düşük memur emekli aylığı 9.876 14.740
        7

        MEMUR MAAŞ FARKI SORGULAMASI NASIL YAPILIR?

        Memur ve memur emeklisi maaş farkları her yıl Ocak ve Temmuz ayında maaş alınan banka aracılığıyla, PTT şubelerinden veya ATM’ler üzerinden çekiliyor. Maaş farkı ödeme sorgulamaları bankaların müşteri hizmetleri aracılığıyla sorgulanabiliyor.

        8

        ZAMLI MEMUR MAAŞLARI NE ZAMAN YATACAK?

        Zamlı memur maaşları 15 Ocak 2024 Pazartesi günü itibarıyla hesaplara yatıldı.

        Haberi Hazırlayan: Türker Üner
        Şurada Paylaş!

        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ

        Bakan Yerlikaya'dan cansız bedenlerle ilgili açıklama
        Bakan Yerlikaya'dan cansız bedenlerle ilgili açıklama
        10 kişiyi bıçaklayan saldırgan yakalandı
        10 kişiyi bıçaklayan saldırgan yakalandı
        Şafak Mahmutyazıcıoğlu cinayetinde karar!
        Şafak Mahmutyazıcıoğlu cinayetinde karar!
        Almanya aşırı sağ partisi AfD'den "Dexit" vaadi
        Almanya aşırı sağ partisi AfD'den "Dexit" vaadi
        Çimen Çetin ile günün özeti
        Çimen Çetin ile günün özeti
        DSÖ'den X hastalığı uyarısı!
        DSÖ'den X hastalığı uyarısı!
        Cumhurbaşkanı Erdoğan, Astronot Gezeravcı ile görüştü
        Cumhurbaşkanı Erdoğan, Astronot Gezeravcı ile görüştü
        Fransa lideri Macron'un 'milliyetçi' ekseni
        Fransa lideri Macron'un 'milliyetçi' ekseni
        Kız çocuğu olmuştu! 1 gün sonra kocası katletti! Vahşet perdesi aralandı!
        Kız çocuğu olmuştu! 1 gün sonra kocası katletti! Vahşet perdesi aralandı!
        Kamuda mülakat ne zaman kalkıyor?
        Kamuda mülakat ne zaman kalkıyor?
        İşte son 16 turu eşleşmeleri!
        İşte son 16 turu eşleşmeleri!
        Kripto para yasası için geri sayım
        Kripto para yasası için geri sayım
        Ancelotti'ye Arda Güler tepkisi!
        Ancelotti'ye Arda Güler tepkisi!
        MB, 2024'ün ilk faiz kararını açıklayacak
        MB, 2024'ün ilk faiz kararını açıklayacak
        Aşk yok
        Aşk yok
        Ghezzal'dan opsiyon reddi!
        Ghezzal'dan opsiyon reddi!
        Sofradaki beyaz tehlike!
        Sofradaki beyaz tehlike!
        Euroleague'de 22. haftanın panoraması
        Euroleague'de 22. haftanın panoraması
        İkinci kez anne oluyor
        İkinci kez anne oluyor