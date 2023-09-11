MEMUR ZAMMI 2024 | Memurların toplu sözleşme zammı belli oldu! 6 aylık enflasyon farkı ile Ocak'ta memur maaş zammı ne kadar olacak?

MEMUR ZAMMI 2024 | Memurların toplu sözleşme zammı belli oldu! 6 aylık enflasyon farkı ile Ocak'ta memur maaş zammı ne kadar olacak?

Memur zammı son dakika gelişmeleri, memur ve memur emeklilerinin 2024-2025 yıllarındaki sosyal ve mali haklarının belirlendiği toplu sözleşme zammının açıklanmasının ardından araştırılmaya başlandı. Memur toplu sözleşme zammı 2024 yılında yüzde 15+10, 2025 yılında da yüzde 6+5 oranında açıklanırken Temmuz - Ağustos ayına ait iki aylık enflasyon farkı ise yüzde 19,44 oldu. Diğer yandan Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, maaş zamlarında hedef enflasyon rakamlarının belirleyiic olacağını duyururken tahmini Ocak memur zammı tahminleri ortaya çıktı. İşte 2023 memur zammı ile en düşük memur maaşında son durum...

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, emekli ve memur maaşlarının hesaplamalarında sistem değişikliği yapılacağının sinyalini verdi. Bakan Şimşek, artık emekli ve memur maaş zammı hesaplamalarının hedef enflasyon oranlarına göre yapılacağını duyurdu.

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İKİ AYLIK ENFLASYON FARKI BELLİ OLDU!

Ağustos ayında enflasyon aylık yüzde 9,09 olarak gerçekleşti. Buna göre SSK ve Bağ-Kur emeklileri Temmuz ayı için yüzde 9,49, Ağustos ayı için de yüzde 9,09 enflasyon farkını şimdiden hak etmiş oldu. Böylece sadece 2 ayda alacakları zam oranı kümülatif yüzde 19,5 oldu.

CUMHURBAŞKANI YARDIMCISI YILMAZ'DAN AÇIKLAMA

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, Ankara’da basın mensuplarıyla bir araya geldiği toplantıda dün açıklanan Orta Vadeli Program’ı değerlendirdi. Memur ve emekli maaşlarına değinen Yılmaz, enflasyon farkının yansımasının memur emeklilerinin maaşlarında göreceğini, diğer emeklilerle ilgili dengeleyici bir çalışmayı dikkate alabileceklerini vurguladı. Yılmaz, bu konuda çalışmaları yıl sonuna kadar sonuçlandırmayı öngördüklerini aktardı.