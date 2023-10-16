MEMUR ZAMMI 2024 OCAK | En düşük memur maaşı ne kadar, kaç TL olacak? Enflasyon farkı ile öğretmen, hemşire, doktor memur maaşı zam oranları tahmini

MEMUR ZAMMI 2024 OCAK | En düşük memur maaşı ne kadar, kaç TL olacak? Enflasyon farkı ile öğretmen, hemşire, doktor memur maaşı zam oranları tahmini

Memur maaş zammı için Bakan Şimşek, Bakan Işıkhan ve Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan peş peşe açıklamalar gelmeye devam ediyor. Bakan Işıkhan'dan memur zammı tahmini için kritik bir açıklama geldi. Işıkhan "Ocak 2024’te yapılacak artış yaklaşık yüzde 50'ye yaklaşacaktır." dedi. Peki, 2024 Ocak zammı ile memur maaşı ne kadar olacak? İşte, memur zammı tahminleri ile memur maaşı zammında son durum...

Buna göre memurlar ve memur emeklileri Temmuz ayı için yüzde 9,49, Ağustos ayı için de yüzde 9,09, Eylül ayı için de yüzde 4,75 enflasyon farkını hak etmiş oldu.

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ÜÇ AYLIK ENFLASYON FARKI BELLİ OLDU

Eylül ayı enflasyon rakamlarının Türkiye İstatistik Kurumu tarafından açıklanmasının ardından memur ve emekli zammında belirleyici olacak 3 aylık enflasyon farkı da şekillenmiş oldu. Temmuz ayı için yüzde 9,49, Ağustos ayı için yüzde 9,09 ve Eylül ayında ise yüzde 4,75 oldu. 3 aylık enflasyon farkı ile emeklilerin alacağı zam oranı şimdiden yüzde yüzde 25,11 oldu.

Memurların enflasyon farkı ise daha farklı hesaplanıyor. Memur enflasyon farkı ve toplu sözleşme zammı hesaba katıldığında enflasyon farkı dahil 3 aylık memur zammı yüzde 35,73 oldu.