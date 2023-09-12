MEMUR ZAMMI SON DAKİKA: Bakan Şimşek'ten yeni memur zammı açıklaması: 6 aylık enflasyon farkı ile Ocak'ta en düşük memur maaşı ne kadar olacak?

MEMUR ZAMMI SON DAKİKA: Bakan Şimşek'ten yeni memur zammı açıklaması: 6 aylık enflasyon farkı ile Ocak'ta en düşük memur maaşı ne kadar olacak?

Memur zammında son durum milyonlarca memur ve memur emeklisinin gündeminde yer almaya devam ediyor. Açıklanan toplu sözleşme zammı sonrasında gözler "2024 Ocak zammı ile memur maaşı ne kadar olacak?" sorusuna çevrildi. Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek'ten ise memur zammı ile ilgili yeni açıklama geldi. İşte konuya ilişkin ayrıntılar...

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, emekli ve memur maaşlarının hesaplamalarında sistem değişikliği yapılacağının sinyalini verdi. Bakan Şimşek, artık emekli ve memur maaş zammı hesaplamalarının hedef enflasyon oranlarına göre yapılacağını duyurdu.

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İKİ AYLIK ENFLASYON FARKI BELLİ OLDU!

Ağustos ayında enflasyon aylık yüzde 9,09 olarak gerçekleşti. Buna göre SSK ve Bağ-Kur emeklileri Temmuz ayı için yüzde 9,49, Ağustos ayı için de yüzde 9,09 enflasyon farkını şimdiden hak etmiş oldu. Böylece sadece 2 ayda alacakları zam oranı kümülatif yüzde 19,5 oldu.

CUMHURBAŞKANI YARDIMCISI YILMAZ'DAN AÇIKLAMA

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, Ankara’da basın mensuplarıyla bir araya geldiği toplantıda dün açıklanan Orta Vadeli Program’ı değerlendirdi. Memur ve emekli maaşlarına değinen Yılmaz, enflasyon farkının yansımasının memur emeklilerinin maaşlarında göreceğini, diğer emeklilerle ilgili dengeleyici bir çalışmayı dikkate alabileceklerini vurguladı. Yılmaz, bu konuda çalışmaları yıl sonuna kadar sonuçlandırmayı öngördüklerini aktardı.