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        Haberler Bilgi Ekonomi MEMUR ZAMMI TEMMUZ 2024 | En düşük memur maaşı ne kadar oldu? 2024 Temmuz zamlı memur maaşları ne zaman yatacak?

        En düşük memur maaşı ne kadar oldu? 2024 Temmuz zamlı memur maaşları ne zaman yatacak?

        Milyonlarca emekli ve memur tarafından merakla beklenen Haziran ayı enflasyon rakamları belli oldu. Memur ve memur emekli maaşı zammı hesaplanırken, toplu sözleşme zammına ek olarak 6 aylık enflasyon farkı dikkate alınmaktadır. TÜİK tarafından açıklanan enflasyon rakamlarına göre memur ve memur emeklilerin toplam zam oranı yüzde 19,31 olarak gerçekleşti. Peki, "En düşük memur maaşı ne kadar oldu? 2024 Temmuz zamlı memur maaşları ne zaman yatacak?" İşte 2024 Temmuz memur zammı ile polis, hemşire, öğretmen memur maaşları...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 03.07.2024 - 18:31 Güncelleme: 03.07.2024 - 21:54
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        Memur zammında yaşanan son dakika gelişmeleri gündemi meşgul etmeye devam ediyor. TÜİK tarafından açıklanan haziran ayı enflasyon verisiyle, emekli ve memur maaşlarında enflasyon farkından doğan zam farkı netlik kazandı. Memur maaşlarında zam oranlarının belli olmasının ardından, zamlı memur maaşlarının hesaplara yatacağı tarih merak konusu oldu. Peki, "En düşük memur maaşı ne kadar oldu? 2024 Temmuz Zamlı memur maaşları ne zaman yatacak?" İşte 2024 memur maaş zamları...

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        6 AYLIK ENFLASYON FARKI AÇIKLANDI

        TÜİK, bugün saat 10.00'da Haziran enflasyon rakamlarını açıkladı. Böylece, Ocak-Haziran arası 6 aylık enflasyon farkı dolayısıyla emekli zammı açıklandı.

        Açıklanan verilerle beraber 6 aylık enflasyon farkı belli oldu ve memur maaş zammında da tablo netleşti.

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        YILLIK ZAM NE OLDU?

        Ocak ayında memur maaşlarına ve emekli memur aylıklarına yüzde 49,25 oranında zam yapıldı. SSK ve BAĞ-KUR emekli aylıklarında zam oranı yüzde 37,57 olacaktı. Ancak, aradaki yüksek fark nedeniyle önce 5 puan artırılarak yüzde 42,57 puana çıkartılması kararı alındı. Daha sonra SSK ve BAĞ-KUR’luların zam oranı memurlar ile eşitlenerek yüzde 49,25 olarak belirlendi.

        Temmuz zammıyla birlikte SSK ve BAĞ-KUR aylıkları yıllık yüzde 86,15 oranında, memur maaşları ve emekli memur aylıkları ise yıllık yüzde 78,07 oranında artacak. Memurlar ve emekli memurlar aleyhine yıllık artış bakımından yaklaşık 8 puanlık fark olacak.

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        EN DÜŞÜK MEMUR MAAŞI NE KADAR OLDU?

        Zamla birlikte en düşük memur maaşı 32.860 TL’den 39.206 TL’ye, en düşük emekli memur aylığı 14.740 TL’den 17.587 TL’ye çıkacak. En düşük memur maaşı ile en düşük emekli memur aylığı arasındaki fark 18 bin 120 TL’den 21.619 TL’ye yükselecek.

        Sigorta girişi 2008 öncesi olan en düşük emekli işçi (SSK) aylığı 11.367 TL’den 14.178 TL’ye çıkacak.

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        MEMUR MAAŞLARI NE OLACAK?

        (TL) 2024 Ocak 2024 Temmuz
        Öğretmen 8/1 34.892 41.630
        Polis 8/1 42.715 50.964
        Hemşire 8/1 37.444 44.674
        Mühendis 8/1 42.652 50.889
        Memur 9/1 31.806 37.947
        Teknisyen 9/1 32.709 39.025
        İmam - Hatip 8/1 34.481 41.140
        Şef 4/1 33.967 40.526
        Müdür 4/1 40.785 48.660
        Daire Başkanı 70.848 84.528
        Genel Müdür 91.966 109.725
        (*) En düşük memur maaşı (Aile yardımı dahil) 32.860 39.206

        (*) En düşük memur maaşı dışındakiler için bekâr memur maaşları esas alınmıştır

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        ZAMLI MEMUR MAAŞI NE ZAMAN YATACAK?

        Zamlı memur maaşlarının 15 Temmuz Pazartesi günü hesaplara yatması bekleniyor.

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